Порошенко поговорив з Меркель та Олландом про Донбас і безвіз

Учасники розмови висловили впевненість у завершенні найближчим часом процесу ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС

Президент Петро Порошенко провів телефонну розмову з Федеральним Канцлером Німеччини Ангелою Меркель та президентом Франції Франсуа Олландом, обговоривши з ними стан виконання Мінських домовленостей.

Порошенко, Меркель та Олланд наголосили на необхідності досягнення прогресу у реалізації безпекового блоку Мінських домовленостей, що сприятиме подальшому просуванню на інших напрямах мирного врегулювання.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Президент України привернув увагу співрозмовників до неприпустимої ситуації, що склалася із заручниками та незаконно утримуваними в РФ громадянами України.

Під час розмови було відзначено послідовні зусилля України, спрямовані на мирне врегулювання, зокрема щодо звільнення в односторонньому порядку 15 осіб та забезпечення постачання води до окремих районів Луганської області.

"Співрозмовники дійшли згоди щодо необхідності продовження роботи з підготовки дорожньої карти імплементації Мінських домовленостей", - зазначається у повідомленні.

Окрім того, Порошенко, Меркель та Олланд висловили впевненість у завершенні найближчим часом процесу ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та запровадженні безвізового режиму для громадян України.