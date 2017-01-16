Порошенко поговорив з Меркель та Олландом про Донбас і безвіз
Порошенко, Меркель та Олланд наголосили на необхідності досягнення прогресу у реалізації безпекового блоку Мінських домовленостей, що сприятиме подальшому просуванню на інших напрямах мирного врегулювання.
Про це повідомляє прес-служба глави держави.
Президент України привернув увагу співрозмовників до неприпустимої ситуації, що склалася із заручниками та незаконно утримуваними в РФ громадянами України.
Під час розмови було відзначено послідовні зусилля України, спрямовані на мирне врегулювання, зокрема щодо звільнення в односторонньому порядку 15 осіб та забезпечення постачання води до окремих районів Луганської області.
"Співрозмовники дійшли згоди щодо необхідності продовження роботи з підготовки дорожньої карти імплементації Мінських домовленостей", - зазначається у повідомленні.
Окрім того, Порошенко, Меркель та Олланд висловили впевненість у завершенні найближчим часом процесу ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та запровадженні безвізового режиму для громадян України.
Нагадаємо, що за інформацією МЗС, рішення про надання Україні безвізового режиму з Євросоюзом буде прийнято до, а набуде чинності після президентських виборів у Франції.
15 грудня 2016 року Європейський парламент оприлюднив нову індикативну дату розгляду питання про безвізовий режим для України.
Окрім того, Європарламент схвалив механізм призупинення безвізового режиму. Механізм зупинення безвізового режиму в першу чергу стосується України, Грузії та Косово.
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