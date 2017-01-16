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Порошенко поговорив з Меркель та Олландом про Донбас і безвіз

Учасники розмови висловили впевненість у завершенні найближчим часом процесу ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС
Президент Петро Порошенко провів телефонну розмову з Федеральним Канцлером Німеччини Ангелою Меркель та президентом Франції Франсуа Олландом, обговоривши з ними стан виконання Мінських домовленостей.
Порошенко поговорив з Меркель та Олландом про Донбас і безвіз Петро Порошенко. Фото: president.gov.ua

Порошенко, Меркель та Олланд наголосили на необхідності досягнення прогресу у реалізації безпекового блоку Мінських домовленостей, що сприятиме подальшому просуванню на інших напрямах мирного врегулювання.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Президент України привернув увагу співрозмовників до неприпустимої ситуації, що склалася із заручниками та незаконно утримуваними в РФ громадянами України.

Під час розмови було відзначено послідовні зусилля України, спрямовані на мирне врегулювання, зокрема щодо звільнення в односторонньому порядку 15 осіб та забезпечення постачання води до окремих районів Луганської області.

"Співрозмовники дійшли згоди щодо необхідності продовження роботи з підготовки дорожньої карти імплементації Мінських домовленостей", - зазначається у повідомленні.

Окрім того, Порошенко, Меркель та Олланд висловили впевненість у завершенні найближчим часом процесу ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та запровадженні безвізового режиму для громадян України.

Нагадаємо, що за інформацією МЗС, рішення про надання Україні безвізового режиму з Євросоюзом буде прийнято до, а набуде чинності після президентських виборів у Франції.

15 грудня 2016 року Європейський парламент оприлюднив нову індикативну дату розгляду питання про безвізовий режим для України.

Окрім того, Європарламент схвалив механізм призупинення безвізового режиму. Механізм зупинення безвізового режиму в першу чергу стосується України, Грузії та Косово.

 

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