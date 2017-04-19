Порошенко поговорив з Мей про гарантії суверенітету
Про це він сказав під час зустрічі з прем’єр-міністром Великої Британії Терезою Мей, передає прес-служба президента.
"Я думаю, що тверда позиція Великої Британії, як країни підписанта Будапештського меморандуму, дає нам гарантії нашого суверенітету та територіальної цілісності, демонструє надзвичайно надійну позицію щодо нашого стратегічного партнерства", - зазначив Петро Порошенко.
Він також наголосив на важливості британської підтримки реформ, які відбуваються в Україні.
"Я пишаюсь, що у багатьох реформах Британія виступає партнером, і ми поділяємо успішність цих реформ. Це надзвичайно важливо", - підкреслив Порошенко.
В свою чергу, прем'єр-міністр Великої Британії наголосила на важливості розвитку та поглиблення двосторонньої українсько-британської співпраці в сфері оборони і безпеки.
Тереза Мей також відзначила важливість продовження політики санкцій по відношенню до Росії, як одного з дієвих механізмів спонукання агресора до виконання взятих на себе міжнародних зобов'язань, зазначає пресс-служба президента.
Раніше iPress.ua повідомляв, що Великобританія не готова піти на спрощення візового режиму для громадян України.
Нагадаємо, Європейський парламент 6 квітня проголосував за надання Україні безвізового режиму з ЄС.
Власники біометричних паспортів зможуть перебувати в ЄС без візи не більше 90 днів протягом 180-денного періоду.
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