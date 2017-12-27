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Порошенко поговорив з першими звільненими заручниками "ЛНР"

Так звана "ЛНР" уже передала українській стороні 16 українців
Президент України Петро Порошенко привітав перших звільнених заручників з Донбасу.
Порошенко поговорив з першими звільненими заручниками "ЛНР" Фото: Адміністрація Президента України

"Щойно Президент телефоном привітав перших звільнених наших хлопців з ворожого полону. З ним говорив Владислав Овчаренко, який разом з іншими 15-ма цивільними та військовими повернувся з полону в окуповпному Росією Луганську", – написав речник президента Святослав Цеголко у Facebook.

"Кожен крок сьогоднішньої акції під особистим контролем президента", – додав Цеголко.

Як відомо, біля КПВВ "Майорське" так звана "ЛНР" уже передала українській стороні 16 українців, яких утримувала на окупованій території.

За даними "Громадського ТБ", серед звільнених з полону "ЛНР" – Владислав Овчаренко, Артем Ахмеров, Валентин Богдан та Едуард Неделяєв. 

Ультраса луганської "Зорі" Владислава Овчаренка засудили до 17 років в’язниці, його друг Артем Ахмеров отримав 13 років колонії суворого режиму. Їх звинуватили у "шпигунстві на користь України".

Блогер Едуард Неделяєв, який мав проукраїнську позицію та іронічно писав про життя на окупованій чатсині Луганщини, зник у листопаді 2016 року. Контрактник Валентин Богдан потрапив у полон до бойовиків взимку 2016 року.

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27 12 2017 15:38
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