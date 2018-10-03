Порошенко поговорив з українськими блогерами на закритій зустрічі

Президент України Петро Порошенко провів закриту зустріч з українськими блогерами.

Серед 18 присутніх на зустрічі, яка відбулася 9 березня, – радник президента, помічник глави МОУ Юрій Бірюков, Мирослав Олешко, Олександр Нойнєц ("Петр и Мазепа"), Ігор Бігдан, Віктор Трегубов, Гарік Корогодський, Ярослав Матюшин, Богдан Карпенко, Олексій Петров, Олена Монова, Юрій Гудименко, Мартін Брест, Масон Лемберг, Серж Марко, Пилип Духлій, Дана Ярова, Роман Донік, Денис П'ятигорець та Віктор Пузанов, повідомляє "Українська правда".

Про підсумки зустрічі блогери пишуть на своїх сторінках та у пропрезидентських спільнотах у Facebook, як-то "#Я_Підтримую_Президента", зазначаючи, що організатором виступив Юрій Бірюков. Зокрема, Бірюков заявив, що під час зустрічі, яка тривала 2 години, було "напрацьовано ідеї зі взаємодії, щодо виходу відоеблогів на ТБ, щодо підтримки ініціатив президента".

"Такі зустрічі ще будуть, не часто, але раз на пару місяців точно", – додав Бірюков.

Віктор Трегубов повідомив, що під час зустрічі Порошенко заявив, він "вірить у перемогу на наступних президентських", а також "пообіцяв, що буде весело" і скоро будуть "нові голосні затримання і посадки", а також що "журиться через недостатнє просування позитиву у медіа".

За його словами, Порошенко розповів, що передавав для армії снайперські та протиснайперські комплекси для ССО, аптечки, ПВО та "ще низку позицій". Загальна сума, за даними блогерів, – дев'ятизначна.

"Обсудили нагальні питання та шлях до нашої спільної перемоги", – заявив у своєму блозі Мирослав Олешко.

Олексій Петров зазначив, що зустріч була "формально закритою – жодних засобів аудіо- чи відеозапису, жодного журналіста і фотографа". За його словами, на зустрічі була присутня і дружина президента Марина, а сам глава держави був одягнений неформально – "джинси, светр, туфлі".

"Основна тема, навколо якої крутилися майже усі питання – інформаційна війна, яку Кремль веде щодо України", – зазначив він.

"Спробували домовитися виправити новостійний перекіс у медіа-просторі", – зазначив інший учасник зустрічі Ярослав Матюшин.

Як заявив "Українській правді" заввідділу департаменту інформаційної політики Адміністрації президента Володимир Горковенко, ініціаторами зустрічі була не АП і формат зустрічі "без камер" учасники визначали самі.

"Ми її не організовували, це була ініціатива блогерів. Порошенко погодився прийти на цю зустріч", – повідомив Горковенко. Він зазначив, що "частина учасників самі не хотіли публічності".

"Усі піднімали досить гострі та критичні питання. Те що я бачив, хто про що питав, про те й написав", – додав він.

Як інформує "Українська правда", це вже друга зустріч Порошенка із блогерами, попередня була 2 роки тому. На цю зустріч реагують у мережі, зазначаючи, що більшість присутніх на ній "блогерів" невідомі навіть журналістам, а "Банкова повторює те, що колись робив Кремль". Також журналісти зазначають, що список учасників узгоджують у президента.

Нагадаємо, Міжнародна правозахисна організація Freedom House вважає, що українські журналісти уникають гострих тем через політичний та економічний тиск з боку влади.

У лютому в Національній спілці журналістів України зафіксували вісім нападів на працівників ЗМІ. Тиск на свободу слова посилюється, оскільки нападників на працівників медіа не карають.