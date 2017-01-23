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Порошенко поїде з офіційним візитом до Естонії

Президент планує провести зустрічі з керівництвом держави та представниками української громади
Президент України Петро Порошенко сьогодні, 23 січня, здійснить офіційний візит до Естонської Республіки.
Порошенко поїде з офіційним візитом до Естонії Фото:i.lb.ua

Згідно з повідомленням прес-служби глави держави, у ході візиту заплановано зустрічі Порошенка з президентом Естонської Республіки Керсті Кальюлайд, прем'єр-міністром Юрі Ратасом, а також спікером Рійгікогу (парламенту) Ейкі Нестором.

У ході візиту Порошенко планує також зустрітися з представниками української громади.

Нагадаємо, візит Порошенка до США планується на кінець лютого, опрацьовується можливість зустрічі на вищому рівні українського президента з американським колегою.

Раніше президент Петро Порошенко під час свого візиту в Давос зустрівся з прем'єром Нідерландів Марком Рютте.

Під час розмови Порошенко порушив питання ратифікації Нідерландами Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
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23 01 2017 08:41
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