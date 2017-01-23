Порошенко поїде з офіційним візитом до Естонії

Президент планує провести зустрічі з керівництвом держави та представниками української громади

Президент України Петро Порошенко сьогодні, 23 січня, здійснить офіційний візит до Естонської Республіки.

Згідно з повідомленням прес-служби глави держави, у ході візиту заплановано зустрічі Порошенка з президентом Естонської Республіки Керсті Кальюлайд, прем'єр-міністром Юрі Ратасом, а також спікером Рійгікогу (парламенту) Ейкі Нестором.

У ході візиту Порошенко планує також зустрітися з представниками української громади.

Нагадаємо, візит Порошенка до США планується на кінець лютого, опрацьовується можливість зустрічі на вищому рівні українського президента з американським колегою.

Раніше президент Петро Порошенко під час свого візиту в Давос зустрівся з прем'єром Нідерландів Марком Рютте.