CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПрезидент України Петро Порошенко сьогодні, 23 січня, здійснить офіційний візит до Естонської Республіки.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Порошенко поїде з офіційним візитом до Естонії
Президент планує провести зустрічі з керівництвом держави та представниками української громади
Фото:i.lb.ua
Згідно з повідомленням прес-служби глави держави, у ході візиту заплановано зустрічі Порошенка з президентом Естонської Республіки Керсті Кальюлайд, прем'єр-міністром Юрі Ратасом, а також спікером Рійгікогу (парламенту) Ейкі Нестором.
У ході візиту Порошенко планує також зустрітися з представниками української громади.
Нагадаємо, візит Порошенка до США планується на кінець лютого, опрацьовується можливість зустрічі на вищому рівні українського президента з американським колегою.
Раніше президент Петро Порошенко під час свого візиту в Давос зустрівся з прем'єром Нідерландів Марком Рютте.
Під час розмови Порошенко порушив питання ратифікації Нідерландами Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
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