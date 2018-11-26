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Порошенко поїхав з Ради, не виступивши

Віце-спікер Оксана Сироїд зазначила, що президент був у кабінеті спікера Андрія Парубія
Через блокування парламентської трибуни Петро Порошенко скасував свій виступ і поїхав з Верховної Ради.
Порошенко поїхав з Ради, не виступивши Фото: unian.ua

Про це "Українській правді" повідомили співрозмовники з фракції БПП.

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"Петро Порошенко був у Раді. Прочекав годину, щоб виступити з трибуни Ради. Але оскільки Ляшко і Тимошенко блокували роботу, він поїхав і записав звернення у Facebook", – пояснив співрозмовник УП.

Віце-спікер Оксана Сироїд зазначила, що пересічні народні депутати не змогли провести консультації з главою держави.

"Президент був у кабінеті Парубія. Там були Геращенко, Парубій, Бурбак, можливо, ще хтось. Більше нікого туди не пускали. І він просто взяв і поїхав. Прості депутати не змогли поспілкуватися з Петром Олексійовичем", - сказала вона.

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Нагадаємо, що Президент Петро Порошенко своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 26 листопада 2018 року "Про надзвичайні заходи щодо забезпечення державного суверенітету і незалежності України та запровадження воєнного стану в Україні".

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки й оборони підтримав запровадження воєнного стану в Україні до 25 січня.
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