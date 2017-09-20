Порошенко показав в ООН паспорти російських військових

"Російські слова, що "іх там нєт" не мають нічого спільного з реальністю"

Президент України Петро Порошенко, виступаючи на засіданні Ради Безпеки ООН в Нью-Йорку, продемонстрував присутнім паспорти російських військових, які воюють на Донбасі.

"Російські слова "іх там нєт" не мають нічого спільного з реальністю. Існують численні докази того, що Росія організовує та спонсорує тероризм на Донбасі. Ось докази - це паспорти російських офіцерів і солдатів, деякі з яких перебувають в тюрмах (України - ред.) за незаконну окупацію української землі", - сказав Порошенко, продемонструвавши кілька паспортів.

Порошенко нагадав, що Україна була відповідальним партнером ООН протягом багатьох років. Українські "блакитні берети" брали участь у багатьох операціях по всьому світу. "У багатьох випадках ми були частиною забезпечення миру, від Балкан до Африки. Але сьогодні ми також потребуємо плеча миротворця", - заявив президент України, цитує його прес-служба.

Як повідомлялося, Президент Петро Порошенко на Раді безпеки ООН попросив ввести миротворців в Україну і чим швидше, тим краще.