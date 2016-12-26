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Порошенко помилував ув'язнену Качанівської колонії

Жінку випустили за зразкову поведінку
Президент України Петро Порошенко помилував одну з ув'язнених Качанівської колонії в Харкові.
Порошенко помилував ув Фото: 057.ua

Мешканка Харкова відбувала термін за тяжкий злочин, її засудили до 10 років позбавлення волі. Однак за зразкову поведінку комісія з питань помилування внесла Петру Порошенку пропозицію відпустити ув'язнену, повідомили в прес-службі колонії, інформує сайт 057.ua.

"Засуджена доклала максимум зусиль і завдяки своїм старанням і сумлінно поведінці, повертається в рідну домівку", - Зазначив начальник установи Андрій Явтушенко.

У підсумку, указом президента "Про помилування засуджених" вона вийшла на свободу. Відзначимо, відповідний указ про помилування 9 людей з'явився на сайті Президента ще 20 грудня, однак прізвища ув'язнених в оприлюдненій частині документа не вказані.

Нагадаємо, що колишнього начальника Качанівської виправної колонії №54 у Харкові Івана Первушкіна знайдено мертвим у власному гаражі.

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26 12 2016 16:34
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