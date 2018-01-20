Порошенко помилував жінку для продовження обміну полоненими, – Геращенко
Про це повідомила представник України у ТКГ у Мінську Ірина Геращенко.
"Днями президент помилував одну жінку, яка в молодому віці здійснила важкий злочин, сама себе також поранила, у неї ампутовані кінцівки й немовля на руках. Вона написала листа на президента, де покаялася у злочині, визнала провину й просила помилувати заради малої дитини. Це жест гуманізму й доброі волі, який, ми сподіваємося, сприятиме продовженню звільнення наших заручників з ОРДЛО і ми розраховуємо на звільнення українських військових", – заявила Геращенко.
Нагадаємо, перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко 15 січня повідомляла про намір президента помилувати жінку, обвинувачену у злочинах проти України, для продовження процесу обміну заручниками. Після цього про факт помилування у прес-службі Порошенка не заявляли.
Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій (МінТОТ) Георгій Тука передбачає, що черговий етап звільнення незаконно утримуваних в ОРДЛО громадян України відбудеться в лютому.
Як повідомляв iPress.ua з посиланням на програму "Схеми", Президент України Петро Порошенко з 1 по 8 січня провів різдвяну відпустку на Мальдівах. За підрахунками журналістів, президент витратив на неї щонайменше 500 тис. доларів.
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