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Порошенко помилував жінку для продовження обміну полоненими, – Геращенко

За словами Геращенко, жінка вчинила важкий злочин
Президент України Петро Порошенко помилував жінку, яка здійснила важкий злочин, для продовження процесу звільнення українських заручників.
Порошенко помилував жінку для продовження обміну полоненими, – Геращенко Фото: gettyimages.com

Про це повідомила представник України у ТКГ у Мінську Ірина Геращенко.

"Днями президент помилував одну жінку, яка в молодому віці здійснила важкий злочин, сама себе також поранила, у неї ампутовані кінцівки й немовля на руках. Вона написала листа на президента, де покаялася у злочині, визнала провину й просила помилувати заради малої дитини. Це жест гуманізму й доброі волі, який, ми сподіваємося, сприятиме продовженню звільнення наших заручників з ОРДЛО і ми розраховуємо на звільнення українських військових", – заявила Геращенко.

Нагадаємо, перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко 15 січня повідомляла про намір президента помилувати жінку, обвинувачену у злочинах проти України, для продовження процесу обміну заручниками. Після цього про факт помилування у прес-службі Порошенка не заявляли.

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій (МінТОТ) Георгій Тука передбачає, що черговий етап звільнення незаконно утримуваних в ОРДЛО громадян України відбудеться в лютому.

Як повідомляв iPress.ua з посиланням на програму "Схеми", Президент України Петро Порошенко з 1 по 8 січня провів різдвяну відпустку на Мальдівах. За підрахунками журналістів, президент витратив на неї щонайменше 500 тис. доларів.

 
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