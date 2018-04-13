Порошенко: понад 40 країн готові взяти участь у миротворчій операції на Донбасі

Президент заявив, що попросив генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша направити на Донбас спеціальну місію для оцінки вартості, чисельності та необхідних термінів для розгортання миротворців

Президент України Петро Порошенко розповів, що понад сорок країн готові взяти участь у складі миротворчої операції на окупованій території Донбасу.

"У нас на сьогоднішній день більше чотирьох десятків країн погодилися взяти участь у складі миротворчої операції", - сказав Порошенко, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що для України надзвичайно важливим є питання миротворців.

"Півтора роки тому світ слухати не хотів про миротворців - вони говорили це дуже дорого, це кілька мільярдів доларів... ніхто не поїде в Україну для того, щоб допомогти Україні встановити мир як ключовий елемент Мінських домовленостей і повернути окуповані росіянами землі під український суверенітет", - сказав Порошенко.

Разом з тим, Президент заявив, що попросив генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша направити на Донбас спеціальну місію для оцінки вартості, чисельності та необхідних термінів для розгортання миротворців.

"Ми готові, як тільки Росія прийме позицію всього світу, негайно виносити це питання на голосування в Раду безпеки ООН. Багато членів Ради безпеки готові підтримати узгоджений проект", - заявив глава держави.

Нагадаємо, за даними українського МЗС, після прийняття політичного рішення про миротворчу місію ООН на Донбасі її розгортання займе щонайменше 6-10 місяців.

Раніше уповноважений Бундесверу з питань збройних сил Ганс-Петер Бартельс заявив про можливість участі німецьких військових у майбутній миротворчій місії ООН на Донбасі.

Австрія готова підтримати ініціативу щодо запровадження миротворчої місії ООН на сході України.

Однак глава комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Олексій Пушков заявив, що план врегулювання ситуації на Донбасі, підготовлений за запитом колишнього генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена, не працюватиме без узгодження з владою самопроголошених "ДНР" і "ЛНР".

Міністр також заявив, що Швеція виступає категорично проти будь-яких "заморожених конфліктів".