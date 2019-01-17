Порошенко пообіцяв мінімізувати вплив Росії на президентські вибори

Він також підкреслив, що зробить усе необхідне для того, щоб створити всі умови для проведення в Україні вільних і чесних виборів

Росія прагне провести на президентських і парламентських виборах в Україні підконтрольну собі владу.

Про це заявив президент України Петро Поршенко на традиційній зустрічі з главами дипломатичних представництв іноземних держав та міжнародних організацій, акредитованих в Україні, повідомляє прес-служба глави держави.

Порошенко підкреслив, що "розуміючи, що українська армія протягом останніх років якісно зміцнилася, і усвідомлюючи, що будь-яка подальша спроба військового вторгнення закінчиться для окупантів плачевно, в Кремлі основну ставку сьогодні роблять на підрив України зсередини".

"2019 рік з цієї точки зору буде визначальним. В Кремлі до нього готувалися ретельно і довго. Що планують у Москві не є секретом. Власне, керівництво Росії цього особливо й не приховує – провести на президентських і парламентських виборах в Україні підконтрольну собі владу", - наголосив Порошенко.

Він підкреслив, що "мета також цілком зрозуміла – зупинити демократичний розвиток України, її рух у напрямку європейської та євроатлантичної інтеграції, повернути її у так звану "російську сферу впливу".

"І це не просто наші прогнози. Операція з впливу на українські вибори Росією вже ведеться повним ходом. У цьому зв’язку я б хотів запевнити у тому, що як президент зроблю все від мене залежне, щоб, по-перше, російський вплив на наші вибори мінімізувати", - додав Порошенко.

Він також підкреслив, що зробить усе необхідне для того, щоб створити всі умови для проведення в Україні вільних і чесних виборів, відповідно до найвищих міжнародних стандартів.

"З цією метою ми запросили для спостереження за президентськими виборами спостерігачів від авторитетних міжнародних організацій та окремих держав", - повідомив Порошенко.

Нагадаємо, що глава МВС Арсен Аваков заявив, що всі кандидати в президенти України "отримають захист, а не преференції".