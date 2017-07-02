Порошенко пообіцяв повернути зі Швейцарії кошти, вкрадені за режиму Януковича
Глави держав наголосили, що за 25 років з часу встановлення дипломатичних відносин між Україною та Швейцарією закладено надійні підвалини двостороннього партнерства та наголосили на спільному інтересі надалі поглиблювати таке взаємовигідне співробітництво.
Про це повідомляє прес-служба президента України.
Президент України детально поінформував про загострення на Донбасі. Порошенко привернув увагу до складної гуманітарної ситуації у зв'язку із російськими обстрілами Авдіївки. Глава держави підкреслив, що така поведінка має отримати належну оцінку з боку міжнародної спільноти.
Президент Швейцарії наголосила, що Росія повинна зробити все для припинення вогню.
Доріс Лойтхард також відзначила прогрес у проведенні реформ в Україні, що підвищує довіру інвесторів до української економіки, та підтвердила готовність підтримувати Україну на цьому шляху, зокрема в питанні судової реформи.
Під час розмови було також узгоджено подальші кроки з прискорення повернення Україні коштів, які були незаконно виведені колишніми високопосадовцями та наразі зберігаються у швейцарських банках.
Нагадаємо, що у грудні Швейцарія продовжила на рік замороження рахунків екс-президентів Тунісу, Єгипту і України та осіб, пов’язаних з ними.
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