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Порошенко пообіцяв повернути зі Швейцарії кошти, вкрадені за режиму Януковича

Україна та Швейцарія відзначають 25 років з часу встановлення дипломатичних відносин
Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом Швейцарської Конфедерації Доріс Лойтхард
Порошенко пообіцяв повернути зі Швейцарії кошти, вкрадені за режиму Януковича Фото:i.lb.ua

Глави держав наголосили, що за 25 років з часу встановлення дипломатичних відносин між Україною та Швейцарією закладено надійні підвалини двостороннього партнерства та наголосили на спільному інтересі надалі поглиблювати таке взаємовигідне співробітництво.

Про це повідомляє прес-служба президента України.

Президент України детально поінформував про загострення на Донбасі. Порошенко привернув увагу до складної гуманітарної ситуації у зв'язку із російськими обстрілами Авдіївки. Глава держави підкреслив, що така поведінка має отримати належну оцінку з боку міжнародної спільноти.

Президент Швейцарії наголосила, що Росія повинна зробити все для припинення вогню.

Доріс Лойтхард також відзначила прогрес у проведенні реформ в Україні, що підвищує довіру інвесторів до української економіки, та підтвердила готовність підтримувати Україну на цьому шляху, зокрема в питанні судової реформи.

Під час розмови було також узгоджено подальші кроки з прискорення повернення Україні коштів, які були незаконно виведені колишніми високопосадовцями та наразі зберігаються у швейцарських банках.

Нагадаємо, що у грудні Швейцарія продовжила на рік замороження рахунків екс-президентів Тунісу, Єгипту і України та осіб, пов’язаних з ними.

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07 02 2017 21:57
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