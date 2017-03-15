Порошенко пообіцяв позбавляти громадянства України депутатів, які мають кілька паспортів

Президент підкреслив, що народний депутат при прийнятті рішень не може керуватися інтересами іншої держави

Президент України Петро Порошенко заявив, що буде позбавляти громадянства України депутатів, які є громадянами двох і більше країн.

Про це він заявив в інтерв'ю українським телеканалам, повідомляє прес-служба глави держави.

Президент підкреслив, що "ситуація була доведена до абсурду, коли губернатор, народний депутат або державний чиновник хвалився перед суспільством наявністю двох або трьох паспортів, впевнений у власній безкарності".

"Я буду робити все від мене залежне, щоб таких людей позбавляти українського громадянства. І я пишаюся тим, що з цього приводу я маю повну підтримку українського суспільства", - заявив Порошенко.

"Я буду робити все від мене залежне, щоб в українському парламенті були тільки українські народні депутати з українським громадянством, бо це питання національної безпеки", - підкреслив президент.

Глава держави навів приклад, коли народний депутат Андрій Артеменко під час допиту в Генеральній прокуратурі публічно заявив, що у нього є другий паспорт.

"Я як президент не збираюся з цим миритися", - сказав він і нагадав, що запропонував парламенту розглянути законопроект, що унеможливлює наявність подвійного громадянства. Особливо це стосується державних чиновників і народних депутатів.

За його словами, не може народний депутат або державний чиновник при прийнятті найважливіших державних рішень керуватися інтересами іншої держави, ніж Україна.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко подав на розгляд Верховної Ради та визначив як невідкладний законопроект про позбавлення українського громадянства чиновників, які мають кілька паспортів інших держав.