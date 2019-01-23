Порошенко пообіцяв сформувати антикорупційний суд до виборів

Президент Петро Порошенко заявив, що формування Вищого антикорупційного суду завершиться у лютому.

Про це він повідомив під час засідання Національної інвестиційної ради на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, інформує "Українська правда".

"Я пишаюся тим, що ми розвиваємо Україну, виконуємо свої обіцянки і інвестуємо. Ми не зупинимо реформи, хочу вас запевнити. Триватиме боротьба проти корупції. В лютому завершиться розбудова антикорупційного суду", – сказав Порошенко.

Нагадаємо, що за підсумками третього засідання Громадської ради міжнародних експертів та Вищої кваліфікаційної комісії суддів ще 5 кандидатів виключили з конкурсу до Вищого антикорупційного суду. Участь у конкурсі продовжують Сергій Боднар, Маркіян Галабала, Ольга Саландяк і Валерія Чорна.