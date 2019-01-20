Порошенко пообіцяв відновити Донецький аеропорт

Президент України Петро Порошенко пообіцяв в майбутньому відбудувати зруйнований Донецький аеропорт.

"Відновимо аеропорт Донецька, і над його високою диспетчерською вежею завжди буде майоріти український прапор, який "кіборги" піднімали знову і знову під кулями і снарядами. Аеропорт стане кращим і більш сучасним. Вічна пам'ять полеглим героям! Слава живим захисникам Донецького аеропорту!", - написав Порошенко в Twitter.

У неділю, 20 січня, на території Міністерства оборони України відбулася церемонія, присвячена пам'яті загиблих захисників донецького аеропорту. У заході взяли участь президент Порошенко, керівництво Міноборони і Генштаб ЗСУ, а також сім'ї загиблих військових, йдеться на сайті Міноборони.

Нагадаємо, протистояння між силами АТО і бойовиками в Донецькому аеропорту ім. Прокоф'єва почалося в травні 2014 року, оборона об'єкта тривала 242 дні. За цей час 200 українських бійців загинули, ще півтисячі отримали поранення.

Аеропорт обстрілювали з артилерії, "Градів", мінометів і танків, працювали снайпери. Кіборгами українських військових назвали самі терористи. Оскільки тільки роботи здатні вистояти в таких важких умовах.

19-20 січня 2015 в результаті підриву бойовиками колон, які тримали перекриття аеропорту, загинули близько 60 бійців. 21 січня 2015 сили АТО відійшли з ДАПа через руйнування об'єкта.