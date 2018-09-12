Порошенко попросив Онуфрія допомогти звільнити моряків
"Вчора і позавчора я мав розмову з предстоятелем Української православної церкви московського патріархату блаженнійшим Онуфрієм. Звернувся до нього з проханням негайно зв'язатися з Москвою для того, щоб по лінії церкви вжити відповідних заходів для того, щоб повернути (наших моряків - ред.)", - сказав Порошенко, повідомляє у неділю прес-служба президента.
"Я не буду зупинятися перед будь-якою можливістю для того, щоб повернути наших солдат. Ми будемо молитися і сподіватися, що це відбудеться якнайскоріше", - додав він.
Президент також повідомив, що одразу ж після отримання інформації про обстріл українських кораблів запросив розмову з президентом Росії Володимиром Путіним "для того, щоб отримати пояснення дій російських Збройних Сил".
"Ви знаєте, що Путін уникає розмови", - зауважив Порошенко.
Він вкотре підкреслив, що жоден російський суд не має жодної юрисдикції над українськими моряками, адже відповідно до Женевської конвенції вони є військовополоненими.
"Вони мають бути негайно звільнені. В іншому випадку Росія буде притягнута до відповідальності", - сказав президент.
Він наголосив, що Україна також вимагає негайного звільнення українських кораблів та негайного відкриття Керченської протоки і Азовського моря, припинення часткової окупації Азовського моря.
Нагадаємо, російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. Шестеро українців отримали поранення.
Російські прикордонники захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу".
Через надзвичайні події в Азовському морі ввечері 25 листопада зібрали засідання Воєнного кабінету під керівництвом Президента Петра Порошенка. Дії Російської Федерації проти кораблів ВМС ЗСУ в АП назвали актом агресії, спрямованим на цілеспрямовану ескалацію Росією ситуації в акваторії Азовського моря та Керченської протоки.
У Федеральній службі безпеки Росії заявили, що допитали затриманих українських моряків, серед них двоє – співробітники СБУ, яка координувала події в Керченській протоці. У СБУ відмовилися коментувати, чи відповідає дійсності поширена російською ФСБ інформація
У вівторок, 26 листопада, Верховна Рада ухвалила в цілому доопрацьований законопроект № 9338, за допомогою якого затвердила указ президента "Про введення воєнного стану в Україні". Йдеться про області, розташовані вздовж російського і молдавського кордону та на узбережжі Чорного та Азовського морів.
Також ВРУ запросила міжнародні організації направити спостерігачів у регіон Чорного та Азовського морів та Керченської протоки і запропонувала морським державам направити в регіон військові кораблі.
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