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Порошенко попросив у країн ЄС оборонну зброю

Президент закликав країни ЄС надати Україні оборонну зброю
Через чотири роки з початку російської агресії проти України настав час для ЄС назвати агресора агресором.
Порошенко попросив у країн ЄС оборонну зброю Фото: president.gov.ua

Президент України Петро Порошенко закликав країни-члени Європейського Союзу сприяти наданню Україні оборонного озброєння.

"Настав час сприяти наданню країнами-членами ЄС оборонного озброєння для України згідно з національним та міжнародним законодавством", - сказав він на спільному брифінгу з верховним представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федерикою Могеріні, інформує Дзеркало тижня. 

Порошенко також зазначив, що через чотири роки з початку російської агресії проти України "настав час для Європейського Союзу назвати агресора агресором і стороною конфлікту".

Нагадаємо, державний секретар США Рекс Тіллерсон під час телефонної розмови з президентом України Петром Порошенком підтвердив, що Білий дім вирішив надати Україні летальну оборонну зброю.

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12 03 2018 13:41
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