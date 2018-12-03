Порошенко попросив у країн ЄС оборонну зброю
Президент України Петро Порошенко закликав країни-члени Європейського Союзу сприяти наданню Україні оборонного озброєння.
"Настав час сприяти наданню країнами-членами ЄС оборонного озброєння для України згідно з національним та міжнародним законодавством", - сказав він на спільному брифінгу з верховним представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федерикою Могеріні, інформує Дзеркало тижня.
Порошенко також зазначив, що через чотири роки з початку російської агресії проти України "настав час для Європейського Союзу назвати агресора агресором і стороною конфлікту".
Нагадаємо, державний секретар США Рекс Тіллерсон під час телефонної розмови з президентом України Петром Порошенком підтвердив, що Білий дім вирішив надати Україні летальну оборонну зброю.
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