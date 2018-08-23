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Порошенко попросив вибачення за слова про швидке завершення війни в 2014 році

"Я шкодую, що породив завищені очікування"
Президент Петро Порошенко попросив вибачення за те, що у 2014 році заявив про швидке завершення антитерористичної операції на Донбасі.
Порошенко попросив вибачення за слова про швидке завершення війни в 2014 році Петро Порошенко. Фото: AFP

"Понад чотири року тому я заявив, що АТО триватиме години, а не місяці. Тепер вже не так важливо, в якому контексті ті слова були сказані. Не важлива і образність цієї заяви. Люди сприйняли її як можливість завершити війну дуже і дуже швидко",  - сказав Порошенко у Дніпрі під час урочистостей до Дня українського прапора, передає УП.

"Я шкодую, що породив завищені очікування. Щиро перепрошую, що подав надію, яка не збулася. Прикро, що дав обіцянку, яка не справдилась. Прошу за це вибачення. Це для мене серйозний урок обережного і відповідального ставлення до своїх слів і обіцянок",  - додав глава держави.

За його словами, "від самого початку треба було націлити всіх на тривалу і виснажливу боротьбу за те, щоб звільнити кожен клаптик української землі".

Але, за словами Порошенка, тоді "багато хто не усвідомлював реальної глибини тієї катастрофи, яка сталася ще до війни: а саме українську армію знищували, роззброїли, роздягли розікрали".

Водночас глава держави наголосив, що Україна доволі швидко зібрала в кулак всі наявні на той момент ресурси, за лічені тижні звільнила велику частину територій, а "АТО наблизилося до переможного фіналу".

"Але Росія в серпні вдерлася до України вже своїми регулярними підрозділами. А це докорінним чином змінило військово-стратегічну ситуацію І всі наші розрахунки щодо ресурсів часу, інтенсивності операції були зруйновані", – сказав президент.

Водночас Порошенко висловив упевненість, що "мир обов’язково настане на нашій землі".

"Забезпечити його може єдність українського народу, боєздатне військо, яке день за днем стає дедалі сильнішим. Спільними зусиллями ми це точно зробимо", – запевнив він.

Нагадаємо, що АТО на Донбасі була переведена в новий військовий формат 30 квітня. Командувачем Об'єднаних сил призначений генерал-лейтенанта Сергій Наєв.

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23 08 2018 09:58
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