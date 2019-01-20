CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПрезидент України Петро Порошенко 20-21 січня здійснить офіційний візит до Ізраїлю.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Порошенко попрямував з офіційним візитом до Ізраїлю
Президент також проведе зустріч з Патріархом Єрусалимським Теофілом ІІІ
Фото: president.gov.ua
Програмою візиту передбачені переговори українського президента з його колегою Реувеном Рівліном, прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху і спікером Кнесету Ізраїлю Юлієм Едельштейном, повідомляє прес-служба глави держави.
Відзначається, що під час візиту заплановано підписання Угоди про вільну торгівлю між Кабінетом Міністрів України та урядом Ізраїлю.
Президент також проведе зустріч з Патріархом Єрусалимським Теофілом ІІІ.
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20 01 2019 15:38 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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