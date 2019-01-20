Порошенко попрямував з офіційним візитом до Ізраїлю Президент також проведе зустріч з Патріархом Єрусалимським Теофілом ІІІ

Президент України Петро Порошенко 20-21 січня здійснить офіційний візит до Ізраїлю.

Фото: president.gov.ua

Програмою візиту передбачені переговори українського президента з його колегою Реувеном Рівліном, прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху і спікером Кнесету Ізраїлю Юлієм Едельштейном, повідомляє прес-служба глави держави. Відзначається, що під час візиту заплановано підписання Угоди про вільну торгівлю між Кабінетом Міністрів України та урядом Ізраїлю. Президент також проведе зустріч з Патріархом Єрусалимським Теофілом ІІІ.

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