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Порошенко порадив Луценку публічно відзвітувати за рік на посаді генпрокурора

На думку Порошенка, розгляд справи про держзраду Януковича - "величезне досягнення ГПУ"
Президент України Петро Порошенко переконаний, що рік роботи Юрія Луценка на посаді генерального прокурора показав результати, водночас порадив Луценку публічно відзвітувати про свою роботу.
Порошенко порадив Луценку публічно відзвітувати за рік на посаді генпрокурора Фото:112.ua

"Рік це достатній термін, коли треба звітувати про результат. По-перше, мені здається, що він збирався, якщо ні я раджу провести публічний звіт, думаю це буде корисно і що є з чим звітувати. По-друге, якщо вимірювати по кількості кримінальних справ і вироків, які були передані до суду (бо на суд Генпрокуратура впливу не має) є достатньо гарна статистика і по справах майдану і проти корупціонерів і по головній - справі Януковича", - розповів Петро Порошенко в ході прес-конференції 14 травня. 

Глава держави наголосив, що чекати результатів справи 5, 7, 10 років ні він, як український президент, ні український народ не збираються.

"Той факт, що суд України почав розгляд справи проти Януковича за державну зраду це є перший прецедент за 25 років існування Української держави. Я вважаю, що це величезне досягнення Генеральної прокуратури", - додав Президент.

При цьому Порошенко наголосив, що держава має забезпечити "абсолютно прозорий процес розслідування". 

Президент очікує від Януковича пояснення перед світом і українцями, "що означає запрошування російських військ на територію суверенної України", додавши, що за такі дії "немає прощення".

Зокрема Президент наголосив, що Україна переводить прокуратуру на європейський рівень.

Нагадаємо, генеральний прокурор України Юрій Луценко опублікував у Facebook досить лаконічний звіт про рік своєї роботи на цій посаді. Очільник ГПУ похвалився тим, що при ньому до суду було направлено 7006 обвинувальних актів, включаючи справу колишнього президента Віктора Януковича.

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