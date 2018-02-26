Порошенко посмертно нагородив 43 військових держнагородами

Високих державних нагород удостоєні 105 військовослужбовців Збройних сил України, з них 43 - посмертно, 62 поранених, 2 співробітники Міністерства внутрішніх справ, які також представлені до нагороди посмертно, та один поранений військовослужбовець Національної гвардії

Президент Петро Порошенко посмертно нагородив 43 військовослужбовців орденами і медалями.

Про це йдеться в указі №42 від 26 лютого.

За особисту мужність і самовіддані дії, проявлені при захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, зразкове виконання військового обов'язку в цілому нагороджено 108 військовослужбовців.

Високих державних нагород удостоєні 105 військовослужбовців Збройних сил України, з них 43 - посмертно, 62 поранених, 2 співробітники Міністерства внутрішніх справ, які також представлені до нагороди посмертно, та один поранений військовослужбовець Національної гвардії.

Бійці, які брали участь в антитерористичній операції (АТО) в Донецькій і Луганській областях, нагороджені орденами Богдана Хмельницького та "За мужність" III ступеня, медалями "За військову службу Україні" та "Захиснику Вітчизни".

"Серед нагороджених посмертно 22-річний командир парашутно-десантного взводу парашутно-десантної роти парашутно-десантного батальйону 25-ї окремої повітряно-десантної бригади високомобільних десантних військ Збройних сил, лейтенант Федір Караконстантин", - відзначають в прес-службі.

Караконстантин ставився до виконання службових обов'язків з почуттям високої відповідальності, вмів правильно виділити головне напрям роботи, поставлені завдання виконував з високою відповідальністю та у визначені терміни.

Лейтенант Караконстантин багаторазово брав участь в АТО з березня 2017 року, загинув 8 грудня 2017 року під час виконання бойового завдання в районі Авдіївки Донецької області - в результаті обстрілу позиції підрозділу зі стрілецької зброї і РПГ з боку бойовиків.

За бездоганне виконання військового обов'язку, виявлені при цьому доблесть і честь Караконстантин відзначений орденом Богдана Хмельницького III ступеня (посмертно).