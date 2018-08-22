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Порошенко посмертно нагородив загиблого в Харкові поліцейського

Інспектор управління патрульної поліції в Харківській області Департаменту патрульної поліції Нацполіції посмертно нагороджений орденом "За мужність" III ступеня
Президент Петро Порошенко посмертно нагородив патрульного поліцейського Дмитра Кірієнка, загиблого внаслідок стрілянини біля Харківської міськради.
Порошенко посмертно нагородив загиблого в Харкові поліцейського Фото: npu.gov.ua

Згідно з указом президента №235/2018, за особисту мужність, виявлену у боротьбі зі злочинністю, і самовіддане виконання службового обов'язку інспектора управління патрульної поліції в Харківській області Департаменту патрульної поліції Національної поліції України, старшого лейтенанта поліції Дмитра Кірієнка посмертно нагороджено орденом "За мужність" III ступеня.

Таким самим орденом президент нагородив й інспектора управління патрульної поліції в Харківській області Департаменту патрульної поліції Національної поліції України, лейтенанта поліції Олександра Ростовського.

Нагадаємо, вночі 20 серпня озброєний чоловік увірвався до міськради Харкова, де пострілом поранив охоронця, а також патрульного поліцейського, який загинув. Нападника застрелили. Його дружину виявили мертвою.

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22 08 2018 22:26
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