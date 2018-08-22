Порошенко посмертно нагородив загиблого в Харкові поліцейського
Згідно з указом президента №235/2018, за особисту мужність, виявлену у боротьбі зі злочинністю, і самовіддане виконання службового обов'язку інспектора управління патрульної поліції в Харківській області Департаменту патрульної поліції Національної поліції України, старшого лейтенанта поліції Дмитра Кірієнка посмертно нагороджено орденом "За мужність" III ступеня.
Таким самим орденом президент нагородив й інспектора управління патрульної поліції в Харківській області Департаменту патрульної поліції Національної поліції України, лейтенанта поліції Олександра Ростовського.
Нагадаємо, вночі 20 серпня озброєний чоловік увірвався до міськради Харкова, де пострілом поранив охоронця, а також патрульного поліцейського, який загинув. Нападника застрелили. Його дружину виявили мертвою.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО На Донбасі 15-річний юнак приєднався до бойовиків і з автоматом патрулював вулиці, - ВІДЕО
- ВІДЕО У Сіетлі пілот викрав літак з аеропорту й невдовзі впав у затоку, - ОНОВЛЕНО
- ВІДЕО Трагедія у Запорізькій області: 5 дітей загинули від зіткнення маршрутки і вантажівки, - ОНОВЛЕНО
- Фуршет глобальної політики: Що не пропустити наприкінці 2018?Промайнуло близько 2/3 цього року і вже можна підвести перші підсумки в його оцінці, а також визначити ті події, за якими потрібно слідкувати цієї осені
- Професія, яка повертає до соціуму після травми. Чим займатимуться ерготерапевти в Україні?Після травми хребта, втрати ноги або руки вчишся жити по-новому. Такі звичні речі, як налити воду у склянку чи випити чаю, спуститися чи піднятися по сходах з багатоповерхівки забирають значно більше часу, ніж раніше або й взагалі стають неможливими