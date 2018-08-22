Порошенко посмертно нагородив загиблого в Харкові поліцейського

Інспектор управління патрульної поліції в Харківській області Департаменту патрульної поліції Нацполіції посмертно нагороджений орденом "За мужність" III ступеня

Президент Петро Порошенко посмертно нагородив патрульного поліцейського Дмитра Кірієнка, загиблого внаслідок стрілянини біля Харківської міськради.

Згідно з указом президента №235/2018, за особисту мужність, виявлену у боротьбі зі злочинністю, і самовіддане виконання службового обов'язку інспектора управління патрульної поліції в Харківській області Департаменту патрульної поліції Національної поліції України, старшого лейтенанта поліції Дмитра Кірієнка посмертно нагороджено орденом "За мужність" III ступеня.

Таким самим орденом президент нагородив й інспектора управління патрульної поліції в Харківській області Департаменту патрульної поліції Національної поліції України, лейтенанта поліції Олександра Ростовського.

Нагадаємо, вночі 20 серпня озброєний чоловік увірвався до міськради Харкова, де пострілом поранив охоронця, а також патрульного поліцейського, який загинув. Нападника застрелили. Його дружину виявили мертвою.