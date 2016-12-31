Порошенко посмертно присвоїв Героя України 21-річному лейтенанту зі Світлодарської дуги
18 грудня 2016 року біля шостої ранку бойовики почали обстріл позицій опорних пунктів першого механізованого батальйону 54-ї бригади. Близько 9-ї ранку почалася спроба прориву його позицій з боку лісу у фланг другої механізованої роти.
О 10:15 маневрена група третьої механізованої роти, на чолі якої був командир Микита Яровий, прикриваючись у лісосмузі, увійшла у фланг противника. Групі під керівництвом лейтенанта поставили завдання захопити позиції переднього краю противника з метою відсікання можливості відходу ворожої групи і недопущення виходу резервів противника на допомогу своїм підрозділам.
Через годину група вийшла на заданий рубіж, де намагалася закріпитися й утримувати зайняті позиції, але була обстріляна незаконними збройними формуваннями з трьох боків зі стрілецької зброї і артилерії.
Під час щільного обстрілу ворожий снайпер смертельно поранив лейтенанта Ярового.
Утім завдяки мужності і героїзму Ярового група, яку він очолював, виконала поставлене завдання зі знищення ворожої диверсійної групи і недопущення виходу резервів незаконних збройних формувань.
Нагадаємо, що протягом 2016 року на Донбасі загинули 211 військових Збройних сил України.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО ЗМІ показали будинок, у якому житиме Обама після президентства, - ФОТО
- ВІДЕО У Південній Кореї сотні тисяч людей вимагають відставки президента, - ВІДЕО
- ФОТО Український спецназ провів у "Борисполі" навчання із затримання "російської мафії", - ФОТО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- В Німеччині поліцейські застрелили мігранта, який напав з ножем на свого сусіда
влажность:
давление:
ветер: