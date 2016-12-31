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Порошенко посмертно присвоїв Героя України 21-річному лейтенанту зі Світлодарської дуги

Боєць загинув 18 грудня під час загострення ситуації на фронті
Президент Петро Порошенко 31 грудня присвоїв звання Героя України посмертно лейтенантові Сухопутних військ Микиті Яровому, якого застрелив снайпер на Світлодарській дузі.
Порошенко посмертно присвоїв Героя України 21-річному лейтенанту зі Світлодарської дуги Микита Яровий. Фото: censor.net.ua

18 грудня 2016 року біля шостої ранку бойовики почали обстріл позицій опорних пунктів першого механізованого батальйону 54-ї бригади. Близько 9-ї ранку почалася спроба прориву його позицій з боку лісу у фланг другої механізованої роти.

О 10:15 маневрена група третьої механізованої роти, на чолі якої був командир Микита Яровий, прикриваючись у лісосмузі, увійшла у фланг противника. Групі під керівництвом лейтенанта поставили завдання захопити позиції переднього краю противника з метою відсікання можливості відходу ворожої групи і недопущення виходу резервів противника на допомогу своїм підрозділам.

Через годину група вийшла на заданий рубіж, де намагалася закріпитися й утримувати зайняті позиції, але була обстріляна незаконними збройними формуваннями з трьох боків зі стрілецької зброї і артилерії.

Під час щільного обстрілу ворожий снайпер смертельно поранив лейтенанта Ярового.

Утім завдяки мужності і героїзму Ярового група, яку він очолював, виконала поставлене завдання зі знищення ворожої диверсійної групи і недопущення виходу резервів незаконних збройних формувань.

Нагадаємо, що протягом 2016 року на Донбасі загинули 211 військових Збройних сил України.

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31 12 2016 22:19
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