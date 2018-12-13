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Порошенко посмертно присвоїв звання "Герой України" старшому сержанту Андрієві Конопльову

Конопльов загинув у січні 2015 року поблизу Нікішиного
Президент України Петро Порошенко присвоїв звання Героя України старшому сержанту Андрієві Конопльову посмертно.
Порошенко посмертно присвоїв звання "Герой України" старшому сержанту Андрієві Конопльову Фото: з відкритих джерел

Старшого сержанта Конопльова відзначено "за виключну особисту мужність і героїзм, проявлені в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі", повідомляє прес-служба голови держави.


Фото: соцмережі

Андрій Конопльов брав участь у проведенні антитерористичної операції в Донецькій області з 10 листопада 2014 по 23 січня 2015 року у складі 15-го окремого гірсько-піхотного батальйону, який входив до складу сил і засобів сектора "С".

З 23 листопада 2014 по 23 січня 2015 року виконував бойові завдання на взводному опорному пункті в районі Нікішиного. За весь період участі в АТО постійно виконував бойові завдання на передовій. Неодноразово брав участь у супроводі караванів для доставки боєприпасів, озброєння, військово-технічного майна та продовольства на взводний опорний пункт.

23 січня 2015 р. незаконні збройні формування здійснили наступ на взводний опорний пункт, застосовуючи при цьому стрілецьку зброю, танки та артилерійські обстріли. Старший сержант Конопльов ніс службу на довіреній йому позиції, першим побачив ворожі танки противника, які вели вогонь по позиції. Підняв особовий склад відділення, повідомив командиру взводу опорного пункту.

В умовах, пов'язаних із ризиком для життя, діяв впевнено, самовіддано: з РПГ-7В здійснив кілька влучних пострілів і знищив один з ворожих танків противника, потім зумів підбити другий танк незаконних збройних формувань. Але цей танк вистрілив, і в результаті прямого влучення танкового снаряда Андрій загинув.

Завдяки діям Андрія Конопльова, який заради збереження життя бойових побратимів пожертвував своїм, наступ противника було відбито, позиції утримано, а противнику завдано значних збитків, у тому числі в живій силі.

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13 12 2018 11:02
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