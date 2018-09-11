Порошенко повернув Луценку заяву про звільнення
Про це повідомили в Адміністрації Президента, пише "Укрінформ".
"Президент Петро Порошенко повернув генеральному прокурору Юрію Луценку заяву про звільнення з огляду на те, що він отримав вотум довіри в парламенті (всього 38 голосів під час рейтингового госування), і перед ним стоять важливі завдання", – зазначили у прес-службі АП.
Луценко підтвердив, що президент завернув його заяву про відставку.
"Я повідомив, що подаю у відставку... парламент поставив це питання на голосування. За мою відставку проголосувало 38 депутатів. Президент, який отримав мою заяву, на підставі цього відхилив моє клопотання", – цитує генпрокурора "Укрінформ".
Луценко додав, що це продовжує його відповідальність і він працюватиме максимально, як у випадку зі справою щодо нападу на Катерину Гандзюк, так і у 54 випадках нападів на інших активістів.
"Я вчинив так, як вчить нас європейська практика. У разі гострого суспільного обурення відповідальний за ту чи іншу ділянку роботи пропонує відправити себе у відставку... Мені висловив парламент недовіру аж 38 голосами. Це означає вотум довіри. Значить я вимушений працювати", – зазначив генпрокурор.
Нагадаємо, в середу, 7 листопада, генпрокурор Юрій Луценко подав заяву президенту Петру Порошенку про відставку.
У четвер, 8 листопада, Луценко заявивив, що президент негативно сприйняв його заяву про відставку, водночас, пообіцяв, що її розгляне.
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