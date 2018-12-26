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Порошенко повідомив основні параметри державного оборонного замовлення на 2019 рік

Президент пообіцяв збільшення поставок зброї для ЗСУ
Рада національної безпеки і оборони на засіданні в середу затвердить державне оборонне замовлення України на 2019 рік.
Порошенко повідомив основні параметри державного оборонного замовлення на 2019 рік Фото: АFР

Про це на засіданні РНБО повідомив президент Петро Порошенко, передає LB.ua.

За його словами, у 2018 році українські війська отримали майже три тисячі одиниць озброєння, військової техніки та спеціальних виробів. У наступному році поставки техніки у війська виростуть.

"У 2019 ми плануємо завершити ряд пріоритетних напрямків по створенню ракетно-реактивного зброї. У першу чергу це стосується ракет, створених за проектом "Вільха" з підвищеною дальністю. Йдеться про початок серійного виробництва і поставки у війська", - сказав Порошенко.


Ракетний комплекс Вільха. Фото: АП

У наступному році також завершиться розробка і почнуться державні випробування комплексу крилатих ракет наземного базування для ураження морських цілей за проектом "Нептун".


Ракета Нептун на військових навчаннях влітку 2018 року

Планується завершити розробку нових типів озброєння за стандартами НАТО: самохідної гаубиці "Богдана" і артилерійських боєприпасів калібру 155 мм до неї, керовані боєприпаси "Квітник", двокаліберний міномет, БПЛА "Сокіл", переносний зенітно-ракетний комплекс "Колібрі", засоби розвідки, комплекс управління артилерії.


САУ Богдана

"Для сухопутних військ за планом плануємо закупити шість тисяч зразків озброєння - це міномети, переносні ЗРК, дуже важливо снайперську зброю і противоснайперські комплекси, боєприпаси до них, прилади нічного бачення, тепловізори, гранатомети, артилерійські постріли, ракети і т.д.", - додав він.

Порошенко пообіцяв армії більше тисячі бронетранспортерів, бойових машин піхоти, бронемашин, санітарних машин.

Повітряні сили можуть отримати "десятки бойових літаків, вертольотів і безпілотних авіаційних комплексів".

"Для флоту буде закладено ракетний катер "Лань", закуплені малі броньовані артилерійські катери, десантні катери і дуже необхідні нам комплекси і засоби радіолокації", - заявив Порошенко.

Збройні сили також отримають 10 тисяч одиниць засобів зв'язку, десятки засобів радіолокаційної боротьби, топографічну техніку.

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26 12 2018 15:36
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