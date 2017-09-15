Фінансування ДСНС збільшено на 1 млрд гривень, - Порошенко Президент привітав рятувальників з прийдешнім професійним святом

Президент Петро Порошенко повідомив про збільшення фінансування Держслужби з надзвичайних ситуацій на мільярд гривень.

Фото:112.ua

"За пропозицією міністра та повній підтримці прем'єр-міністра було прийнято рішення збільшити фінансування Держнс прийнято в цих обмежених умовах виділити майже неможливу суму, додатково ще 1 млрд грн", - повідомив президент у ході виступу до Дня рятувальника в Київській області, трансляцію вів телеканал "112 Україна". Як відомо, своє професійне свято рятувальники відзначають щорічно 17 вересня. Нагадаємо, що сьогодні український Президент повідомив, що ініціює створення "міжнародної групи друзів деокупації Криму", щоб координувати спільні дії в цьому напрямку.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію