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Порошенко пояснив, чому нагородив Філарета званням "Героя"

За його словами, досягти процесу створення єдиної помісної церкви в Україні було б неможливо, якби не роль Філарета
Президент Петро Порошенко заявив, що нагородив найвищим званням "Героя України" почесного патріарха Філарета, бо саме він заклав фундамент для створення в країні автокефальної церкви.
Порошенко пояснив, чому нагородив Філарета званням "Героя" Фото: lb.ua

Про це він сказав у Рівному у Свято-Покровському кафедральному соборі, передає УП.

За його словами, досягти процесу створення єдиної помісної церкви в Україні було б неможливо, якби не роль Філарета.

"Можна було б докладати безліч зусиль, але якби 25 років тому його святість не заклав фундамент у вигляді церкви, на базі якої з'явилася, об'єдналася разом з Українською автокефальною православною церквою, разом з ієрархами УПЦ МП, автокефальна, це все не було б можливим", - сказав Порошенко.

"За віру в Україну, за віру в нашу церкву, за рішучі дії по захисту України я прийняв рішення нагородити його святість, святійшого патріарха Філарета найвищим званням "Героя України"", - додав він.

Президент зазначив, що це аж ніяк не менш важливо, ніж герої, які боронять Україну на фронті, даючи відсіч російському агресору.

Він подякував Філарету за зусилля і висловив надію, що колись в Україні буде патріархат.

Нагадаємо, що Президент Петро Порошенко присвоїв патріарху Філарету звання "Герой України".

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10 01 2019 16:49
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