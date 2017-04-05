Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Порошенко позбавив громадянства Сашу Боровика

Саша Боровик має громадянство Німеччини
Президент України Петро Порошенко підписав указ про позбавлення громадянства народного депутата Андрія Артеменка та колишнього заступника одеського губернатора Олександра Боровика.
Порошенко позбавив громадянства Сашу Боровика Фото: ua.112.ua

Фото відповідного указу на своїй сторінці у Facebook оприлюднив народний депутат від "Радикальної партії" Дмитро Лінько.

Указ датовано 29 квітня. У ньому зазначається, що відповідно до пункту 26 статті 106 Конституції України та статей 17 і 19 закону України про громадянство, зазначені особи позбавляються громадянства України.

Крім Артеменка і Боровика український паспорт втратили Денис Новгородський, Лілія Юзич та Оксана Нусс.

Як відомо, стаття 17 і 19 закону України про громадянство визначають підстави для позбавлення громадянства України, серед яких є громадянство іншої країни.

Саша Боровик має громадянство Німеччини. А нардеп Артеменко зізнавався, що має канадський паспорт.

Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко припинив громадянство України 18 676 осіб.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 05 2017 15:58
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Благодійність Порошенка: театр на Подолі, рекламні екскурсії та святкова ілюмінація власної фабрики

Благодійність Порошенка: театр на Подолі, рекламні екскурсії та святкова ілюмінація власної фабрики

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.