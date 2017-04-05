Порошенко позбавив громадянства Сашу Боровика
Фото відповідного указу на своїй сторінці у Facebook оприлюднив народний депутат від "Радикальної партії" Дмитро Лінько.
Указ датовано 29 квітня. У ньому зазначається, що відповідно до пункту 26 статті 106 Конституції України та статей 17 і 19 закону України про громадянство, зазначені особи позбавляються громадянства України.
Крім Артеменка і Боровика український паспорт втратили Денис Новгородський, Лілія Юзич та Оксана Нусс.
Як відомо, стаття 17 і 19 закону України про громадянство визначають підстави для позбавлення громадянства України, серед яких є громадянство іншої країни.
Саша Боровик має громадянство Німеччини. А нардеп Артеменко зізнавався, що має канадський паспорт.
Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко припинив громадянство України 18 676 осіб.
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