Порошенко представить законопроект "про рівні права", - ОНОВЛЕНО
Про це журналістам після завершення Маршу рівності у Києві повідомила депутат Європейського парламенту Ребекка Гармс, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Сьогодні вранці мені подзвонили з Банкової, і президент Порошенко поінформував мене, що він не тільки підтримає Марш з державними інституціями, але і збирається подати проект закону про рівні права наступного тижня", - сказала вона.
Оновлення: В Адміністрації президента України заявляють, що не готують жодних законопроектів про рівність прав і не обговорювали цю тему з депутатом Європейського парламенту Ребеккою Гармс.
"Ніхто з Адміністрації Гармс не дзвонив і не обговорював з нею цю тему. Висока ймовірність того, що її просто розіграли", - йдеться в коментарі АП для "Інтерфакс-Україна".
Згодом у коментарі "Інтерфакс-Україна" радник Гармс Максим Еріставі уточнив, що Порошенко через главу АП поінформував про плани щодо законодавчої ініціативи, що "стосуватиметься і прав ЛГБТ українців, у рамках європейських законодавчих стандартів".
Нагадаємо, раніше у ЗМІ лунала інформація про те, що Міністерство юстиції розглядає можливість легалізації реєстрації громадянського партнерства для одностатевих пар.
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