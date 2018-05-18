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Порошенко про депортацію кримських татар: Україна не забуде злочину радянського режиму

В Україні депортацію кримськотатарського народу визнали геноцидом
Президент України Петро Порошенко в День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу заявив, що Україна "ніколи не забуде цинічного злочину радянського режиму".
Порошенко про депортацію кримських татар: Україна не забуде злочину радянського режиму Фото: president.gov.ua

"Сьогодні весь світ згадує жахливі події 1944-го року, коли за вказівкою вождів тоталітарного режиму кримських татар, а з ними й представників інших національних меншин, примусово депортували у віддалені регіони Радянського Союзу… Ми ніколи не забудемо цинічного злочину радянського режиму, злочину проти цілого народу, проти усього людства", – написав Порошенко у Facebook.

Президент також висловив упевненість у тому, що "сучасні злочинці будуть покарані за окупацію Кримського півострова і український Крим знову стане вільним".

День пам’яті жертв депортації кримськотатарського народу з Криму відзначається 18 травня. У цей день в Центральну Азію з півострова відправили перший ешелон кримських татар. Всього було депортовано понад 200 тисяч людей. В Україні депортацію кримськотатарського народу визнали геноцидом.

Нагадаємо, що народний депутат Рефат Чубаро заявив, що всі причетні до депортації кримських татар у 1944 році повинні постати перед судом.

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18 05 2018 11:35
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