Порошенко про депортацію кримських татар: Україна не забуде злочину радянського режиму

Президент України Петро Порошенко в День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу заявив, що Україна "ніколи не забуде цинічного злочину радянського режиму".

"Сьогодні весь світ згадує жахливі події 1944-го року, коли за вказівкою вождів тоталітарного режиму кримських татар, а з ними й представників інших національних меншин, примусово депортували у віддалені регіони Радянського Союзу… Ми ніколи не забудемо цинічного злочину радянського режиму, злочину проти цілого народу, проти усього людства", – написав Порошенко у Facebook.

Президент також висловив упевненість у тому, що "сучасні злочинці будуть покарані за окупацію Кримського півострова і український Крим знову стане вільним".

День пам’яті жертв депортації кримськотатарського народу з Криму відзначається 18 травня. У цей день в Центральну Азію з півострова відправили перший ешелон кримських татар. Всього було депортовано понад 200 тисяч людей. В Україні депортацію кримськотатарського народу визнали геноцидом.

Нагадаємо, що народний депутат Рефат Чубаро заявив, що всі причетні до депортації кримських татар у 1944 році повинні постати перед судом.