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Порошенко про Іловайськ: Кожне обірване життя - злочин Росії

Кожне обірване життя – це злочин російського агресора, за який він понесе покарання.
Президент Петро Порошенко заявив, що ціною життям загиблих воїнів на Донбасі Україна зберегла свою незалежність.
Порошенко про Іловайськ: Кожне обірване життя - злочин Росії Фото: AFP

Порошенко також поширив відео, створене волонтерами, пошуковцями та батьками загиблих, додавши, що завдяки їм "Україна зупинила навалу однієї з найбільших армій світу, зберегла свою незалежність", - написав у Facebook Петро Порошенко до четвертої річниці Іловайської трагедії.

Нагадаємо, що, за даними ГПУ, внаслідок Іловайської трагедії загинули 366 українських військових, 429 - отримали поранення різного ступеня, а 300 - потрапили у полон.

28 серпня 2014 року українські війська, які складались переважно із добровольчих батальйонів, потрапили в оточення в Іловайську Донецької області . 

За даними СБУ, під Іловайськом на той час перебували 3,5 тисячі російських військових.

У ніч з 28 на 29 серпня глава РФ Володимир Путін звернувся до бойовиків із закликом відкрити гуманітарний коридор для українських військових, що опинилися в оточенні.

29 серпня вранці українські військові двома організованими колонами почали рух з міста за попередньо домовленими з російською стороною маршрутами.

Обидві колони під час виходу із міста були розстріляні бойовиками та російськими регулярними частинами.

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29 08 2018 10:34
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