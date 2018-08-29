Порошенко про Іловайськ: Кожне обірване життя - злочин Росії
Порошенко також поширив відео, створене волонтерами, пошуковцями та батьками загиблих, додавши, що завдяки їм "Україна зупинила навалу однієї з найбільших армій світу, зберегла свою незалежність", - написав у Facebook Петро Порошенко до четвертої річниці Іловайської трагедії.
Нагадаємо, що, за даними ГПУ, внаслідок Іловайської трагедії загинули 366 українських військових, 429 - отримали поранення різного ступеня, а 300 - потрапили у полон.
28 серпня 2014 року українські війська, які складались переважно із добровольчих батальйонів, потрапили в оточення в Іловайську Донецької області .
За даними СБУ, під Іловайськом на той час перебували 3,5 тисячі російських військових.
У ніч з 28 на 29 серпня глава РФ Володимир Путін звернувся до бойовиків із закликом відкрити гуманітарний коридор для українських військових, що опинилися в оточенні.
29 серпня вранці українські військові двома організованими колонами почали рух з міста за попередньо домовленими з російською стороною маршрутами.
Обидві колони під час виходу із міста були розстріляні бойовиками та російськими регулярними частинами.
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