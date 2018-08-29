Порошенко про Іловайськ: Кожне обірване життя - злочин Росії

Кожне обірване життя – це злочин російського агресора, за який він понесе покарання.

Президент Петро Порошенко заявив, що ціною життям загиблих воїнів на Донбасі Україна зберегла свою незалежність.

Порошенко також поширив відео, створене волонтерами, пошуковцями та батьками загиблих, додавши, що завдяки їм "Україна зупинила навалу однієї з найбільших армій світу, зберегла свою незалежність", - написав у Facebook Петро Порошенко до четвертої річниці Іловайської трагедії.

Нагадаємо, що, за даними ГПУ, внаслідок Іловайської трагедії загинули 366 українських військових, 429 - отримали поранення різного ступеня, а 300 - потрапили у полон.

28 серпня 2014 року українські війська, які складались переважно із добровольчих батальйонів, потрапили в оточення в Іловайську Донецької області .

За даними СБУ, під Іловайськом на той час перебували 3,5 тисячі російських військових.

У ніч з 28 на 29 серпня глава РФ Володимир Путін звернувся до бойовиків із закликом відкрити гуманітарний коридор для українських військових, що опинилися в оточенні.

29 серпня вранці українські військові двома організованими колонами почали рух з міста за попередньо домовленими з російською стороною маршрутами.

Обидві колони під час виходу із міста були розстріляні бойовиками та російськими регулярними частинами.