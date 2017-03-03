Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Порошенко про Насірова: є шанс довести справу до кінця

Президент наголосив, що обґрунтування повинно бути серйозним
Президент України Петро Порошенко, коментуючи затримання голови Державної фіскальної служби Романа Насірова, заявив про рівність всіх перед законом.
Порошенко про Насірова: є шанс довести справу до кінця Петро Порошенко

Відповідну заяву глава держави зробив агентству "Інтерфакс-Україна", перебуваючи з робочим візитом у Харкові.

"Я думаю, що всі рівні перед законом і що незалежні правоохоронні органи мають можливість реалізувати свою справу з дотриманням всіх позицій", - сказав Порошенко.

На його думку, у незалежних антикорупційних органів є можливість довести справу до кінця.

"Я впевнений, що створення за участю президента незалежної антикорупційної інфраструктури лише доводить, що вона по-справжньому незалежною і має можливість робити свою справу. Єдине, що воно повинно бути доведено до кінця і обґрунтування повинно бути серйозним", - підкреслив президент.

Раніше прес-секретар президента Святослав Цеголко у Twitter написав, що Порошенко прокоментував кримінальне провадження стосовно Насірова, зазначивши, що Національне антикорупційне бюро України – незалежний орган.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро підозрює, що отримана від Державної фіскальної служби розстрочка зі сплати ренти за видобуток природного газу, була частиною схеми фірм нардепа Олександра Онищенка у заволодінні коштами ПАТ "Укргазвидобування" на суму 740,07 млн грн.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура буде клопотати про обрання запобіжного заходу щодо очільника ДФС Романа Насірова у вигляді тримання під вартою, а також про відсторонення його від посади.

Також Кабінет міністрів України прийняв рішення на час розслідування відсторонити Насірова від обов'язків.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 03 2017 17:23
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Україна має всі підстави не лише вижити, а й стати регіональним лідером, - Турчинов

Україна має всі підстави не лише вижити, а й стати регіональним лідером, - Турчинов

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.