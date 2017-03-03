Порошенко про Насірова: є шанс довести справу до кінця
Відповідну заяву глава держави зробив агентству "Інтерфакс-Україна", перебуваючи з робочим візитом у Харкові.
"Я думаю, що всі рівні перед законом і що незалежні правоохоронні органи мають можливість реалізувати свою справу з дотриманням всіх позицій", - сказав Порошенко.
На його думку, у незалежних антикорупційних органів є можливість довести справу до кінця.
"Я впевнений, що створення за участю президента незалежної антикорупційної інфраструктури лише доводить, що вона по-справжньому незалежною і має можливість робити свою справу. Єдине, що воно повинно бути доведено до кінця і обґрунтування повинно бути серйозним", - підкреслив президент.
Раніше прес-секретар президента Святослав Цеголко у Twitter написав, що Порошенко прокоментував кримінальне провадження стосовно Насірова, зазначивши, що Національне антикорупційне бюро України – незалежний орган.
Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро підозрює, що отримана від Державної фіскальної служби розстрочка зі сплати ренти за видобуток природного газу, була частиною схеми фірм нардепа Олександра Онищенка у заволодінні коштами ПАТ "Укргазвидобування" на суму 740,07 млн грн.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура буде клопотати про обрання запобіжного заходу щодо очільника ДФС Романа Насірова у вигляді тримання під вартою, а також про відсторонення його від посади.
Також Кабінет міністрів України прийняв рішення на час розслідування відсторонити Насірова від обов'язків.
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