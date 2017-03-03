Порошенко про Насірова: є шанс довести справу до кінця

Президент наголосив, що обґрунтування повинно бути серйозним

Президент України Петро Порошенко, коментуючи затримання голови Державної фіскальної служби Романа Насірова, заявив про рівність всіх перед законом.

Відповідну заяву глава держави зробив агентству "Інтерфакс-Україна", перебуваючи з робочим візитом у Харкові.

"Я думаю, що всі рівні перед законом і що незалежні правоохоронні органи мають можливість реалізувати свою справу з дотриманням всіх позицій", - сказав Порошенко.

На його думку, у незалежних антикорупційних органів є можливість довести справу до кінця.

"Я впевнений, що створення за участю президента незалежної антикорупційної інфраструктури лише доводить, що вона по-справжньому незалежною і має можливість робити свою справу. Єдине, що воно повинно бути доведено до кінця і обґрунтування повинно бути серйозним", - підкреслив президент.

Раніше прес-секретар президента Святослав Цеголко у Twitter написав, що Порошенко прокоментував кримінальне провадження стосовно Насірова, зазначивши, що Національне антикорупційне бюро України – незалежний орган.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро підозрює, що отримана від Державної фіскальної служби розстрочка зі сплати ренти за видобуток природного газу, була частиною схеми фірм нардепа Олександра Онищенка у заволодінні коштами ПАТ "Укргазвидобування" на суму 740,07 млн грн.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура буде клопотати про обрання запобіжного заходу щодо очільника ДФС Романа Насірова у вигляді тримання під вартою, а також про відсторонення його від посади.

Також Кабінет міністрів України прийняв рішення на час розслідування відсторонити Насірова від обов'язків.