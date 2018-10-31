Порошенко про підвищення ціни на газ: Шерше ля фам
За його словами, розрахунки по старих кредитах наразі складають 54 млрд боргу, пише "Українська правда".
"Меморандум з МВФ підписали 31 жовтня 2008 року. Рівно 10 років тому, дивно, що опозиція не святкує цю урочисту дату", - сказав він 31 жовтня під час зустрічі з представниками бізнесу.
"Хто на той час був прем'єр-міністром, я називати не буду. Французькою це звучить так: "Шерше ля фам". Але хто б там не був, подібні зобов’язання носять не персональний характер, а міжнародно-правовий характер. Хоча, брали одні, а виконувати мають інші. Селяві", - додав президент.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України з 1 листопада підвищив ціну на газ на 23,5%.
Рада директорів Міжнародного валютного фонду заявила про готовність затвердити нову програму підтримки економічної політики України – stand by arrangement (SBA) – лише після остаточного перегляду тарифів на опаленнявідповідно з підвищенням ціни на газ.
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