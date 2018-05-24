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Порошенко про розслідування катастрофи МН17: Зло буде покарано

Президент зазначив, що сьогодні є всі підстави сподіватися, що вже найближчим часом прокуратура Нідерландів зможе подати до суду звинувачення проти причетних до трагедії
Президент Петро Порошенко прокоментував висновки Міжнародної слідчої групи, яка прийшла до висновку, що літак рейсу Малайзійських авіаліній МН17 збили "Буком", що належить 53-й бригаді з Курська.
Порошенко про розслідування катастрофи МН17: Зло буде покарано Фото: kommersant.ua

"Сьогодні розслідування представило додаткові докази постачання з Російської Федерації протиповітряного комплексу, за допомогою якого було збито літак. Завдяки злагодженим діям правоохоронних органів України, Австралії, Бельгії, Малайзії і Нідерландів, за сприяння партнерських служб з низки інших країн вдалося встановити "прописку" "Бука"-вбивці - 53-тя Курська зенітно-ракетна бригада Збройних сил РФ", - написав Президент у  Facebook.

Він також зазначив, що сьогодні є всі підстави сподіватися, що вже найближчим часом прокуратура Нідерландів зможе подати до суду звинувачення проти причетних до трагедії.

"Україна, зі свого боку, зробить усе можливе, щоб дії Російської Федерації як держави, що підтримує тероризм, отримали належну оцінку в Міжнародному Суді ООН в рамках розгляду ініційованої нами на початку минулого року справи. Зло буде покарано, а справедливість відновлена!", - додав Порошенко.

Як повідомляв iPress.ua, Міжнародна слідча група звинуватила в катастрофі літака Malaysia Airlines, збитого в Донецькій області 17 липня 2014 року, російських військовослужбовців.

Нагадаємо, малайзійський Boeing, на борту якого перебували 298 осіб, був збитий над Донбасом 17 липня 2014 року. Усі пасажири і члени екіпажу загинули.

У 2016 році міжнародна слідча група опублікувала попередні результати розслідування. Згідно з ними, літак був збитий з землі з установки "Бук" з території, підконтрольної сепаратистам. Привезли його в Україну з Росії, заявили слідчі.

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24 05 2018 15:54
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