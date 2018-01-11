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Порошенко про санкції: Це як державна нагорода

Він додав, що російське рішення про санкції не було для нього неочікуваним
Президент Петро Порошенко заявляє, що для українців, які опинилися у так званому санкційному списку Росії, це ніби державна нагорода.
Порошенко про санкції: Це як державна нагорода Фото: reuters.com

"В Україні перебування в цьому листі є як якась державна нагорода. Принаймні, це так сприймається. І дуже ображені ті хто в цей список не попав", - заявив під час спільного брифінгу з канцлером Німеччини Ангелою Меркель відповідаючи на питання журналістів. 

Він додав, що російське рішення про санкції не було для нього неочікуваним.

"За невеликим винятком, це список дуже достойних людей, включно з моїм сином, включно з половиною моєї адміністрації, з великою кількістю народних депутатів, більшості членів коаліції, членів українського уряду", - сказав Порошенко.  

Президент також наголосив, що Росії замість "брякати зброєю на фронті і через санкції" треба "зробити просту річ – піти геть з України".

"Тоді буде і мир, і непотрібно буде запроваджувати жодних санкцій. Це є просто свідчення неконструктивної позиції РФ, свідчення того, що вони не збираються імплементувати Мінськ, знижувати напругу, забирати свою зброю. І це дуже сумно", - підсумував Порошенко.    

Як відомо, 1-го листопада прем'єр-міністр РФ Дмитро Мєдведєв підписав постанову уряду про заходи щодо реалізації указу глави російської держави "Про застосування спеціальних економічних заходів у зв'язку з недружніми діями України щодо громадян і юридичних осіб РФ". 

Документом запроваджуються спеціальні економічні заходи щодо фізичних і юридичних осіб України, вони поширюються на 322 фізичних особи та 68 юридичних осіб. Йдеться про замороження рахунків, цінних паперів і майна на території Росії, а також про заборону на виведення капіталу за межі РФ.

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01 11 2018 16:00
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