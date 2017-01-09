Порошенко про секрет успіху: Хто краще працює, той більше заробляє, - ВІДЕО
"Хто знає, як важко вчитися на лікаря. 6 років в університеті, потім - інтернатура. І постійно потрібно оновлювати свої бажання. І рівень доходів має бути відповідний. Але, той, хто краще працює, той і краще заробляє. І тому, та медична реформа, яку я хочу провести, вона повинна бути такою, щоб вона відновила справедливість у відношенні зарплатні", - сказав Порошенко.
Крім цього, Президент має намір провести пенсійну реформу, щоб уникнути несправедливості.
"Дуже важлива реформа, яку ми зараз будемо проводити, це пенсійна, щоб уникнути несправедливості. Чому людина, яка пропрацювала 5 років і людина, яка пропрацювала 40 років отримують однакову заробітну платню? Це нечесно. Нечесно, у першу чергу, по відношенню до пенсіонероа. І коли ми з урядом наголосили на тому, що ми зараз підвищуємо мінімальну заробітну платню, дивно, але ми піддалися нищівній критиці... А доходи Пенсійного фонду, які ми отримали внаслідок підвищення мінімальної заробітної платні мають бути розподілені пенсіонерам, у першу чергу тим, які мають стаж. Якщо ти пропрацював 35 років, ти маєш отримувати більше", - підсумував глава держави.
Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко заявив, що в Україні за останні кілька років було проведено 144 реформи, які наблизили країну до членства в ЄС.
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