ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент Петро Порошенко заявив, що у нього катастрофічно не вистачає часу на те, щоб тримати себе у гарній фізичній формі, але щодня він знаходить час для молитви і зарядки.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Порошенко про те, як тримає себе у формі: молюсь і роблю зарядку
Про це він сказав під час зустрічі зі студентами та викладачами у Тернопільському національному педагогічному університеті
Фото: twitter.com/poroshenko
Перед цим викладач кафедри фізичного виховання запитав у нього, як він підтримує себе у формі, інформує "Українська правда."
За словами президента, часу у нього все менше і менше, але раз на тиждень, у неділю, він обов'язково займається спортом.
"Я дуже сподіваюся що наступить мир, наступить на наших умовах, і ми запустимо реформи і у президента буде більше часу, бо за рік я мав 6,5 днів, коли я не був на роботі", - додав Порошенко.
Він висловив сподівання, що у майбутньому це вдасться змінити.
Також президент зазначив, що якби там не було, але щодня виділяє 12-13 хвилин, щоб помолитися і 15 хвилин - для зарядки.
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