Порошенко про те, як тримає себе у формі: молюсь і роблю зарядку

Про це він сказав під час зустрічі зі студентами та викладачами у Тернопільському національному педагогічному університеті

Президент Петро Порошенко заявив, що у нього катастрофічно не вистачає часу на те, щоб тримати себе у гарній фізичній формі, але щодня він знаходить час для молитви і зарядки.

Перед цим викладач кафедри фізичного виховання запитав у нього, як він підтримує себе у формі, інформує "Українська правда."

За словами президента, часу у нього все менше і менше, але раз на тиждень, у неділю, він обов'язково займається спортом.

"Я дуже сподіваюся що наступить мир, наступить на наших умовах, і ми запустимо реформи і у президента буде більше часу, бо за рік я мав 6,5 днів, коли я не був на роботі", - додав Порошенко.

Він висловив сподівання, що у майбутньому це вдасться змінити.

Також президент зазначив, що якби там не було, але щодня виділяє 12-13 хвилин, щоб помолитися і 15 хвилин - для зарядки.