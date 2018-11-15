Порошенко про відсутність опалення: Крутити вентиль - не справа президента
"Крутити вентиль — це не є справа президента. Я цим не займався і займатися не буду. Але як глава держави і ні в якому разі не дам порушувати права громадян", — сказав президент на засіданні комісії щодо ситуації з теплопостачанням у Смілі під головуванням міністра регіональної політики Геннадія Зубка, інформує "Громадське".
"Опалення в містах — пряма відповідальність міських голів. Підготовка до зими — це відповідальність місцевої влади. Я для того ініціював децентралізацію", — заявив Порошенко.
"Даю вам декілька годин, мені як президенту доповісти, що тепло запущено і газ пішов", — додав глава держави і пішов.
Також iPress.ua писав, що з 14 до 17 листопада у херсонських школах через відсутність теплопостачання призупинено освітній процес.
12 листопада жителі Кривого Рогу принесли і підпалили шини під управлінням "Криворіжгазу", вимагаючи включити опалення. У вівторок, 13 листопада, п'ять із шести котелень підприємства "Криворізька теплоцентраль" запущені в роботу.
Додамо, у Харкові близько 200 будинків залишаються без опалення. У місті триває ремонт теплової магістралі.
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