Порошенко про вибори президента: ще занадто рано говорити про склад кандидатів
"Ще є майже два роки президентських повноважень і потрібно ще багато чого зробити. Що стосується другого терміну, то згідно з Конституцією кожен громадянин з певними обмеженнями має право балотуватися в президенти. Я думаю, що у нас на сьогодні ще поки занадто рано говорити про склад потенційних президентських кандидатів", - сказав Петро Порошенко в ході прес-конференції 14 травня.
У той же час Порошенко ухилився від прямої відповіді на питання про можливі конституційні зміни, які можуть забезпечити йому другий термін.
"Я підтверджую, що в моєму оточенні ведуться розмови про конституційні зміни, тому що моє оточення - це 45 млн українців", - сказав він.
Чергові вибори Президента України мають відбутися 31 березня 2019 року.
Зазначимо, лідер Радикальної партії Олег Ляшко спростував приєднання його фракції до парламентської коаліції і оголосив, що збирається балотуватися на наступних виборах президента України.
Також прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що не буде балотуватися на пост президента в 2019 році.
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