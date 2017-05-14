Порошенко про вибори президента: ще занадто рано говорити про склад кандидатів

У той же час Порошенко ухилився від прямої відповіді на питання про можливі конституційні зміни, які можуть забезпечити йому другий термін

Президент України Петро Порошенко переконує, що ще "занадто рано" говорити про другий термін його президентства.

"Ще є майже два роки президентських повноважень і потрібно ще багато чого зробити. Що стосується другого терміну, то згідно з Конституцією кожен громадянин з певними обмеженнями має право балотуватися в президенти. Я думаю, що у нас на сьогодні ще поки занадто рано говорити про склад потенційних президентських кандидатів", - сказав Петро Порошенко в ході прес-конференції 14 травня.

У той же час Порошенко ухилився від прямої відповіді на питання про можливі конституційні зміни, які можуть забезпечити йому другий термін.

"Я підтверджую, що в моєму оточенні ведуться розмови про конституційні зміни, тому що моє оточення - це 45 млн українців", - сказав він.

Чергові вибори Президента України мають відбутися 31 березня 2019 року.

Зазначимо, лідер Радикальної партії Олег Ляшко спростував приєднання його фракції до парламентської коаліції і оголосив, що збирається балотуватися на наступних виборах президента України.

Також прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що не буде балотуватися на пост президента в 2019 році.