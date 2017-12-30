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Порошенко продовжив мораторій на продаж землі

Президент підписав Закон "Про внесення змін до розділу X "Перехідні положення" Земельного кодексу України"
Президент Петро Порошенко затвердив зміни до Земельного кодексу України.
Порошенко продовжив мораторій на продаж землі Фото: president.gov.ua

Як повідомили у прес-службі глави держави, Порошенко підписав Закон "Про внесення змін до розділу X "Перехідні положення" Земельного кодексу України", ухвалений Верховною Радою 7 грудня 2017 року.

Документом продовжується на один рік строк дії мораторію на продаж чи відчуження іншим способом земель сільськогосподарського призначення.

"Реалізація Закону дозволить забезпечити формування належного нормативно-правового забезпечення функціонування ринку земель сільськогосподарського призначення", – наголошують у прес-службі президента.

Документ набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Нагадаємо, на початку грудня Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин підтримав законопроект, яким пропонується продовжити мораторій на відчуження та купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення до 1 січня 2019 року. Верховна Рада підтримала в цілому закон № 7350 про подовження на рік мораторію на продаж сільськогосподарських земель.

Валентин Наливайченко закликав заборонити продаж землі доки Україна не стане членом Євросоюзу і закріпити це рішення в Конституції.

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30 12 2017 23:00
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