Порошенко продовжив мораторій на продаж землі
Як повідомили у прес-службі глави держави, Порошенко підписав Закон "Про внесення змін до розділу X "Перехідні положення" Земельного кодексу України", ухвалений Верховною Радою 7 грудня 2017 року.
Документом продовжується на один рік строк дії мораторію на продаж чи відчуження іншим способом земель сільськогосподарського призначення.
"Реалізація Закону дозволить забезпечити формування належного нормативно-правового забезпечення функціонування ринку земель сільськогосподарського призначення", – наголошують у прес-службі президента.
Документ набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Нагадаємо, на початку грудня Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин підтримав законопроект, яким пропонується продовжити мораторій на відчуження та купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення до 1 січня 2019 року. Верховна Рада підтримала в цілому закон № 7350 про подовження на рік мораторію на продаж сільськогосподарських земель.
Валентин Наливайченко закликав заборонити продаж землі доки Україна не стане членом Євросоюзу і закріпити це рішення в Конституції.
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