Порошенко продовжив мораторій на продаж землі

Президент підписав Закон "Про внесення змін до розділу X "Перехідні положення" Земельного кодексу України"

Президент Петро Порошенко затвердив зміни до Земельного кодексу України.

Як повідомили у прес-службі глави держави, Порошенко підписав Закон "Про внесення змін до розділу X "Перехідні положення" Земельного кодексу України", ухвалений Верховною Радою 7 грудня 2017 року.

Документом продовжується на один рік строк дії мораторію на продаж чи відчуження іншим способом земель сільськогосподарського призначення.

"Реалізація Закону дозволить забезпечити формування належного нормативно-правового забезпечення функціонування ринку земель сільськогосподарського призначення", – наголошують у прес-службі президента.

Документ набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Нагадаємо, на початку грудня Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин підтримав законопроект, яким пропонується продовжити мораторій на відчуження та купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення до 1 січня 2019 року. Верховна Рада підтримала в цілому закон № 7350 про подовження на рік мораторію на продаж сільськогосподарських земель.

Валентин Наливайченко закликав заборонити продаж землі доки Україна не стане членом Євросоюзу і закріпити це рішення в Конституції.