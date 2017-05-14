Порошенко прокоментував оголені сідниці пранкера під час виступу Джамали на Євробаченні-2017

За словами глави держави, він цим випадком дуже розчарований

Президент України Петро Порошенко прокоментував витівку пранкера, який на фіналі Євробачення вискочив на сцену і зняв штани.

"Завжди знайдеться хтось, хто вискочить і продемонструє... вважаючи, що це є свобода", – сказав президент під час прес-конференції в неділю, 14 травня.

"Десятки тисяч людей, включаючи волонтерів, зробили надзусилля, щоб не просто зробити це свято, а показати Україну світу, і тут вилазить одна, вибачте на слові, дупа, яка думає, що це саме те, що світ має бачити з України", – додав він.

За словами глави держави, він цим випадком дуже розчарований.

"Але вважаю, що це нам враження від свята не зіпсувало", – зазначив президент.

Порошенко похвалив організаторів Євробачення в Україні за проведення конкурсу на дуже високому рівні. Він сказав, що йому дуже сподобався виступ переможця – португальця Сальвадора Собрала.

Президент висловив жаль, що не зміг відвідати конкурс.

Нагадаємо, колишнього журналіста телеканалу "1+1" Віталія Седюка, який вибіг на сцену і оголив свій зад під час виступу Джамали на "Євробаченні-2017", затримали.

Президент Петро Порошенко скасував своє перебування на фіналі пісенного конкурсу "Євробачення" у суботу через загибель мешканців Авдіївки в результаті обстрілу.