Порошенко прокоментував рішення Нідерландів про ратифікацію асоціації Україна-ЄС

Президент України Петро Порошенко привітав рішення Нижньої палати парламенту Нідерландів про ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом і сподівається на відповідне рішення Сенату.

"Вітаю рішення Нижньої палати парламенту Нідерландів про ратифікації Угоди про асоціацію Україна-ЄС. Спасибі Марка Рютте (прем'єр-міністр Нідерландів – Ред.) і парламентської більшості за далекоглядну позицію і підтримку взаємовигідного проекту. Очікуємо рішення Сенату", - заявив український президент.

Надалі необхідно, щоб за українське рішення проголосувала Перша палата парламенту Нідерландів.

Нагадаємо, що Друга палата парламенту Нідерландів на засіданні в четвер, 23 лютого, проголосувала за ратифікацію угоди про асоціацію Україна-Європейський Союз.

Щодо українського питання президент Європейської ради Дональд Туск вважає, що в питанні укладення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС відповідальність за це рішення на даний момент лежить на Нідерландах.

Зазначимо, лідер Соціалістичної партії Нідерландів Гаррі ван Боммель запропонував парламенту проголосувати за рішення, яким Україну зобов’язують підписати додатковий політичний документ, що стосується Угоди про асоціацію Україна-ЄС.