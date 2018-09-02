Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Порошенко прокоментував скарги 1+1 на Нацбанк

Національний банк запросив у "Приватбанку" виписки з рахунків, на імена топ-менеджерів, журналістів, ведучих телеканалу
Президент України Петро Порошенко назвав неприпустимими дії, які журналісти можуть сприймати як втручання у їхню професійну діяльність.
Порошенко прокоментував скарги 1+1 на Нацбанк Фото: zn.ua

Про це повідомив прес-секретар Порошенка Святослав Цеголко у Facebook.

"Після повернення з Австрії обговорив з президентом ситуацію, що склалася довкола журналістів каналу 1+1. Позиція президента однозначна: будь-які дії, які можуть сприйматися журналістами як втручання у їх професійну діяльність, неприпустимі", - зазначив речник.

Як відомо, в "1+1 Медіа" заявили, що Національний банк запросив у "Приватбанку" виписки з рахунків, на імена топ-менеджерів, журналістів, ведучих телеканалу та співробітників "Кварталу 95".

Цей запит у медіа-холдингу розглядають як "прямий тиск з боку вищого керівництва країни і спроби політичного переслідування напередодні виборів".

Водночас у Нацбанку повідомляють, що під час перевірки ПАТ КБ "Приватбанк" НБУ виявив низку транзакцій з ознаками правопорушень.

У відомстві розповіли, що зробили вже понад 70 запитів для перевірки операцій з ознаками порушень по відношенню до 200 юридичних осіб, а не тільки до компанії "1+1 Медіа".

Нагадаємо, у Національному банку мають намір розслідувати витік інформації стосовно перевірки фіноперації деяких осіб в рамках інспекційної перевірки ПАТ КБ "ПриватБанк".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

09 02 2018 20:38
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Референдум 2.0. Навіщо Путіну ставати президентом в Севастополі?

Референдум 2.0. Навіщо Путіну ставати президентом в Севастополі?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.