Порошенко прокоментував скарги 1+1 на Нацбанк
Про це повідомив прес-секретар Порошенка Святослав Цеголко у Facebook.
"Після повернення з Австрії обговорив з президентом ситуацію, що склалася довкола журналістів каналу 1+1. Позиція президента однозначна: будь-які дії, які можуть сприйматися журналістами як втручання у їх професійну діяльність, неприпустимі", - зазначив речник.
Як відомо, в "1+1 Медіа" заявили, що Національний банк запросив у "Приватбанку" виписки з рахунків, на імена топ-менеджерів, журналістів, ведучих телеканалу та співробітників "Кварталу 95".
Цей запит у медіа-холдингу розглядають як "прямий тиск з боку вищого керівництва країни і спроби політичного переслідування напередодні виборів".
Водночас у Нацбанку повідомляють, що під час перевірки ПАТ КБ "Приватбанк" НБУ виявив низку транзакцій з ознаками правопорушень.
У відомстві розповіли, що зробили вже понад 70 запитів для перевірки операцій з ознаками порушень по відношенню до 200 юридичних осіб, а не тільки до компанії "1+1 Медіа".
Нагадаємо, у Національному банку мають намір розслідувати витік інформації стосовно перевірки фіноперації деяких осіб в рамках інспекційної перевірки ПАТ КБ "ПриватБанк".
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