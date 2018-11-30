Порошенко прокоментував відмову Трампа зустрічатися з Путіним
"Я вже чув президента Трампа в його "Твіттері", що він ухвалив рішення, що у разі відсутності реакції містера Путіна на вимогу звільнити українських моряків він скасує їхню зустріч. Я вважаю, що ця реакція свідчить про повну ізоляцію Путіна. Після хімічної атаки у Британії, після терористичної атаки на MH17, після російської агресії на сході моєї країни, після Сирії, після усіх цих катастрофічних вчинків – Путін в ізоляції", - заявив президент України в інтерв'ю Sky News.
Він наголосив, що з огляду на це увесь світ повинен тиснути на російського президента, щоб повернути Росію назад до цивілізованого світу.
"Бо це катастрофа для Росії, і перш за все – для росіян", - додав Порошенко.
Він попередив, що дії Путіна створюють велику небезпеку для усього світу.
"Ніхто не знає, де Путін з'явиться завтра. Цілком можливо, що Путін вирішить захищати "Північний потік-2" і тому здійснить атаку на країни Балтії і Скандинавії. Для Путіна немає червоної лінії", - підкреслив український президент.
Як відомо, президент США Дональд Трамп заявив, що скасував заплановану зустріч на саміті G20 в Аргентині з президентом Володимиром Путіним до тих пір, поки полонені росіянами біля Керченської протоки українські військові моряки і судна ВМС ЗСУ не будуть повернуті в Україну.
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