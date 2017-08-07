Порошенко пропонує депутатам скасувати е-декларації для членів антикорупційних ГО

Президент Петро Порошенко подав на розгляд Верховної Ради проекти законів "Про внесення змін до Податкового кодексу" та "Про внесення змін у деякі законодавчі акти щодо забезпечення відкритості для суспільства інформації про фінансування діяльності громадських об'єднань та використання міжнародної технічної допомоги".

Напередодні ці проекти були представлені під час зустрічі з представниками громадських організацій, повідомляється на сайті Президента.

"Як ми і домовлялися, законопроекти підготовлені, і я їх роблю", - сказав Порошенко.

Президент також підкреслив, що розраховує на підтримку цих документів парламентом у першому читанні ще на цій сесії. Він зазначив, що зауваження та пропозиції від громадських організацій можна буде внести під час підготовки законопроекту до другого читання.

Низка зауважень, висловлених громадськими організаціями, були враховані за результатами зустрічі.

Порошенко підкреслив важливість об'єднання зусиль з громадськими організаціями для досягнення позитивного результату.

За його словами, в законопроектах враховано європейський і північноамериканський досвід у питаннях діяльності громадських організацій та їхньої публічної звітності.

Законопроектом пропонується прозорість громадських організацій і тих фізичних осіб-підприємців, які отримують кошти безпосередньо від донорів - міжнародну технічну допомогу. Публічну звітність будуть подавати всі громадські організації без урахування спеціалізації та джерел доходів. Проте звіти будуть стосуватися виключно діяльності організацій і не будуть містити інформації про власність або будь-яке майно цих організацій чи їх посадових осіб.

Законодавча ініціатива передбачає скасування зобов'язання фізичних осіб-представників громадських організацій подавати звітність в рамках е-декларування, як передбачено законом "Про запобігання корупції".

Виконавчий директор громадської організації Transparency International Україна Ярослав Юрчишин подякував президенту за таку ініціативу і додав, що це був довгоочікуваний крок. Він зазначив, що громадські організації готові долучитися до доопрацювання законопроекту між першим і другим читанням і підкреслив важливість створення умов для відкритості діяльності громадського сектору.

Голова правління Міжнародного фонду "Відродження" Олександр Сушко зазначив позитивність встановлення однакових правил, незалежно від напрямку діяльності організації. "Це зменшує шанси на вибіркове застосування цього закону", - вважає він.

Сушко додав, що розробка такого законопроекту - це рух у правильному напрямку і якщо в цілому оцінювати проект, то його можна трактувати як погіршення діяльності громадських організацій.

Нагадаємо, 23 березня Верховна Рада внесла поправки до закону про електронне декларування, які звільняють від необхідності заповнювати електронні декларації військовослужбовцям контрактної форми служби і мобілізованих військових рядового, сержантського, старшинського та молодшого офіцерського складів. Водночас депутати зобов'язали подавати декларації низці інших осіб, серед них - члени громадських антикорупційних організацій та кандидати у депутати і президенти.

США, Великобританія і Євросоюз введення е-декларацій для антикорупціонерів засудили.

Президент підписав закон, але пообіцяв, що він буде доопрацьований у частині е-декларування для антикорупційних громадських організацій.