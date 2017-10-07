Порошенко пропонує побудувати в Україні новий завод із виробництва боєприпасів

Президент Петро Порошенко на засіданні Ради національної безпеки і оборони запропонував побудувати в Україні завод із виробництва боєприпасів.

На реалізацію цього завдання заплановано виділити 1 млрд 400 млн гривень, повідомляє сайт Президента.

За словами Порошенка, значна частина коштів від перевиконання бюджету буде спрямована на посилення сектору оборони і безпеки.

"Мною внесена пропозиція щодо будівництва заводу боєприпасів, запровадження новітніх технологій в повній відповідності зі стандартами НАТО, що забезпечить взаємосумісність боєприпасів, що випускаються за основними калібрами", - сказав Президент.

"Це дасть можливість не просто складати боєприпаси, а забезпечити виготовлення боєприпасів вже з вітчизняної сировини. Ми маємо, відповідно, відновити ті потужності, які були в Україні до початку окупації Російською Федерацією. Я ставлю цю позицію як один з основних пріоритетів", - підкреслив Порошенко.

Крім того, 1 млрд 600 млн гривень будуть спрямовані на закупівлю новітнього озброєння і військової техніки.

Нагадаємо, що Україна в 2016 році знову увійшла в топ-50 у світі за видатками на оборону.