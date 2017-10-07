Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Порошенко пропонує побудувати в Україні новий завод із виробництва боєприпасів

Для реалізації цього завдання заплановано виділити 1 млрд 400 млн гривень
Президент Петро Порошенко на засіданні Ради національної безпеки і оборони запропонував побудувати в Україні завод із виробництва боєприпасів.
Порошенко пропонує побудувати в Україні новий завод із виробництва боєприпасів Петро Порошенко. Фото: president.gov.ua

На реалізацію цього завдання заплановано виділити 1 млрд 400 млн гривень, повідомляє сайт Президента.

За словами Порошенка, значна частина коштів від перевиконання бюджету буде спрямована на посилення сектору оборони і безпеки.

"Мною внесена пропозиція щодо будівництва заводу боєприпасів, запровадження новітніх технологій в повній відповідності зі стандартами НАТО, що забезпечить взаємосумісність боєприпасів, що випускаються за основними калібрами", - сказав Президент.

"Це дасть можливість не просто складати боєприпаси, а забезпечити виготовлення боєприпасів вже з вітчизняної сировини. Ми маємо, відповідно, відновити ті потужності, які були в Україні до початку окупації Російською Федерацією. Я ставлю цю позицію як один з основних пріоритетів", - підкреслив Порошенко.

Крім того, 1 млрд 600 млн гривень будуть спрямовані на закупівлю новітнього озброєння і військової техніки.

Нагадаємо, що Україна в 2016 році знову увійшла в топ-50 у світі за видатками на оборону.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 07 2017 19:37
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
В Україні роздрібна ціна на електроенергію найнижча в Європі, а оптова - одна з найвищих, - Ковальчук

В Україні роздрібна ціна на електроенергію найнижча в Європі, а оптова - одна з найвищих, - Ковальчук

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.