Порошенко пропонує побудувати в Україні новий завод із виробництва боєприпасів
На реалізацію цього завдання заплановано виділити 1 млрд 400 млн гривень, повідомляє сайт Президента.
За словами Порошенка, значна частина коштів від перевиконання бюджету буде спрямована на посилення сектору оборони і безпеки.
"Мною внесена пропозиція щодо будівництва заводу боєприпасів, запровадження новітніх технологій в повній відповідності зі стандартами НАТО, що забезпечить взаємосумісність боєприпасів, що випускаються за основними калібрами", - сказав Президент.
"Це дасть можливість не просто складати боєприпаси, а забезпечити виготовлення боєприпасів вже з вітчизняної сировини. Ми маємо, відповідно, відновити ті потужності, які були в Україні до початку окупації Російською Федерацією. Я ставлю цю позицію як один з основних пріоритетів", - підкреслив Порошенко.
Крім того, 1 млрд 600 млн гривень будуть спрямовані на закупівлю новітнього озброєння і військової техніки.
Нагадаємо, що Україна в 2016 році знову увійшла в топ-50 у світі за видатками на оборону.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Суд зобов'язав ГПУ відкрити справу проти партії Тимошенко, - розслідування
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків