Порошенко пропонує прикордонникам продовжити окремі заходи, введені під час воєнного стану

Поезидент заявив, що в десяти регіонах дії воєнного стану на чверть знизився рівень злочинності

Президент Петро Порошенко пропонує Державній прикордонній службі продовжити окремі заходи, введені під час воєнного стану.

Про це він сказав під час засідання Ради національної безпеки і оборони у середу.

"І я прошу, Петро Олександрович (голова Держприкордонслужби Петро Цигикал, – Ред.), внести пропозицію щодо продовження тих чи інших засобів, які не на пряму пов’язані з воєнним станом", – зазначив глава держави.

Порошенко наголосив, що дії прикордонників "були визнані абсолютно виправданими" попри те, що їх "так багато критикували".

"Якщо ви визначите необхідність продовження відповідних засобів, я як президент і, впевнений, члени РНБО підтримають ваші пропозиції", – запевнив Порошенко.

Також Порошенко заявив, що в десяти регіонах дії воєнного стану на чверть знизився рівень злочинності.

"Цікава деталь: у 10 областях, де діяв воєнний стан протягом місяця, я думаю, що Арсен Борисович (Аваков, - ред.) це підтвердить, зареєстровано на 26% менше злочинів, ніж зазвичай. Порядку, безпеки на вулицях наших обласних центрів і в Києві побільшало", - сказав президент.

При цьому Порошенко зазначив, що дедалі частіше виявляють незареєстровану зброю і правопорушників. "Нині відбувається процес притягнення їх до кримінальної відповідальності", - пояснив президент.

Нагадаємо, що президент Петро Порошенко оголосив про припинення воєнного стану, який ввели в кінці листопада на території 10 прикордонних областей.

Як відомо, у вівторок, 26 листопада, Верховна Рада ухвалила в цілому доопрацьований законопроект № 9338, за допомогою якого затвердила указ президента "Про введення воєнного стану в Україні". Йдеться про області, розташовані вздовж російського і молдавського кордону та на узбережжі Чорного та Азовського морів.

Також ВРУ запросила міжнародні організації направити спостерігачів у регіон Чорного та Азовського морів та Керченської протоки і запропонувала морським державам направити в регіон військові кораблі.