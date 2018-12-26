Порошенко пропонує прикордонникам продовжити окремі заходи, введені під час воєнного стану
Про це він сказав під час засідання Ради національної безпеки і оборони у середу.
"І я прошу, Петро Олександрович (голова Держприкордонслужби Петро Цигикал, – Ред.), внести пропозицію щодо продовження тих чи інших засобів, які не на пряму пов’язані з воєнним станом", – зазначив глава держави.
Порошенко наголосив, що дії прикордонників "були визнані абсолютно виправданими" попри те, що їх "так багато критикували".
"Якщо ви визначите необхідність продовження відповідних засобів, я як президент і, впевнений, члени РНБО підтримають ваші пропозиції", – запевнив Порошенко.
Також Порошенко заявив, що в десяти регіонах дії воєнного стану на чверть знизився рівень злочинності.
"Цікава деталь: у 10 областях, де діяв воєнний стан протягом місяця, я думаю, що Арсен Борисович (Аваков, - ред.) це підтвердить, зареєстровано на 26% менше злочинів, ніж зазвичай. Порядку, безпеки на вулицях наших обласних центрів і в Києві побільшало", - сказав президент.
При цьому Порошенко зазначив, що дедалі частіше виявляють незареєстровану зброю і правопорушників. "Нині відбувається процес притягнення їх до кримінальної відповідальності", - пояснив президент.
Нагадаємо, що президент Петро Порошенко оголосив про припинення воєнного стану, який ввели в кінці листопада на території 10 прикордонних областей.
Як відомо, у вівторок, 26 листопада, Верховна Рада ухвалила в цілому доопрацьований законопроект № 9338, за допомогою якого затвердила указ президента "Про введення воєнного стану в Україні". Йдеться про області, розташовані вздовж російського і молдавського кордону та на узбережжі Чорного та Азовського морів.
Також ВРУ запросила міжнародні організації направити спостерігачів у регіон Чорного та Азовського морів та Керченської протоки і запропонувала морським державам направити в регіон військові кораблі.
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