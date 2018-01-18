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Порошенко пропонує Раді призначити Смолія главою НБУ

Порошенко відповідно вніс у Верховну Раду проекти постанов про звільнення Валерії Гонтарєвої з посади голови Нацбанку
Президент України Петро Порошенко вніс у Верховну Раду проекти постанов про звільнення Валерії Гонтарєвої з посади голови Національного банку України та призначення на цей пост Якова Смолія.
Порошенко пропонує Раді призначити Смолія главою НБУ Фото: finclub.net

Відповідні проекти постанов №7500 і №7501 відповідно зареєстровані в Раді 18 січня 2018 року, - повідомляється на офіційному сайті українського парламенту.

Нагадаємо, Гонтарева, яка подала у відставку, перебуває у відпустці, поки її не звільнить Верховна Рада. З 11 травня в. о. голови Нацбанку призначено першого заступника Гонтаревої Якова Смолія.
 
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