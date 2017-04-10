Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Порошенко пропонує Раді визнати ОРДЛО окупованими Росією територіями, - повний текст закону

Мета державної політики - звільнення окупованих територій і відновлення на них конституційного порядку, - норма президентського законопроекту
Президент України Петро Порошенко вніс до Верховної Ради проект закону "Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій і Луганській областях".
Порошенко пропонує Раді визнати ОРДЛО окупованими Росією територіями, - повний текст закону Фото: Михаил Палинчак / ТАСС

Про це йдеться в президентському проекті закону "Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій і Луганській областях". Законопроект був зареєстрований у парламенті сьогодні, 4 жовтня.


Закон про реінтеграцію

 

Зокрема, в Донецькій і Луганській областях тимчасово окупованими Росією територіями визнаються сухопутна територія та внутрішні води в межах міст, районів, селищ і сіл, де встановлена окупаційна влада і загальний контроль з боку Збройних сил РФ.

"Межі тимчасово окупованих територій в Донецькій і Луганській областях визначаються за поданням Генерального штабу Збройних сил України Міністерством оборони України", - йдеться в документі.

У законі також зазначено, що правовий статус цих територій визначається зазначеним законопроектом, а також принципами міжнародного права.

Окупація територій Росією є нелегітимною і не створює для РФ жодних територіальних прав, зазначено в проекті закону.

"Діяльність збройних сил та інших військових формувань Російської Федерації і окупаційної адміністрації Російської Федерації, суперечить нормам міжнародного гуманітарного права, є незаконною, а будь виданий у зв'язку з такою діяльністю акт є недійсним і не створює правових наслідків", - стверджує Президент у своєму законопроекті.

Нагадаємо, що документом фактично легалізовані Мінські домовленості.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 10 2017 15:39
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.