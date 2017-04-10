Порошенко пропонує Раді визнати ОРДЛО окупованими Росією територіями, - повний текст закону
Про це йдеться в президентському проекті закону "Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій і Луганській областях". Законопроект був зареєстрований у парламенті сьогодні, 4 жовтня.
Зокрема, в Донецькій і Луганській областях тимчасово окупованими Росією територіями визнаються сухопутна територія та внутрішні води в межах міст, районів, селищ і сіл, де встановлена окупаційна влада і загальний контроль з боку Збройних сил РФ.
"Межі тимчасово окупованих територій в Донецькій і Луганській областях визначаються за поданням Генерального штабу Збройних сил України Міністерством оборони України", - йдеться в документі.
У законі також зазначено, що правовий статус цих територій визначається зазначеним законопроектом, а також принципами міжнародного права.
Окупація територій Росією є нелегітимною і не створює для РФ жодних територіальних прав, зазначено в проекті закону.
"Діяльність збройних сил та інших військових формувань Російської Федерації і окупаційної адміністрації Російської Федерації, суперечить нормам міжнародного гуманітарного права, є незаконною, а будь виданий у зв'язку з такою діяльністю акт є недійсним і не створює правових наслідків", - стверджує Президент у своєму законопроекті.
Нагадаємо, що документом фактично легалізовані Мінські домовленості.
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